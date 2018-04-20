В США демократы подали иск к России, Wikileaks и штабу Трампа

Национальный комитет Демократической партии США обвинил правительство России, интернет-ресурс Wikileaks и избирательный штаб Дональда Трампа в сговоре для оказания влияния на результаты президентских выборов 2016 года в пользу Трампа. Как сообщает американское издание Washington Post, руководство Демократической партии США требует, чтобы ответчики признали намерение проникнуть в компьютерную сеть Демократической партии и распространить похищенную оттуда информацию для влияния на результаты выборов.

Истцы считают, что демократам нанесен многомиллионный ущерб. По их словам, хакерские атаки помешали демократам общаться с избирателями и собирать пожертвования, говорится в публикации Washington Post. В иске на указывается конкретная сумма ущерба и заявляется, что окончательный размер компенсации будет установлен в ходе судебного разбирательства – в зависимости от выявленных размеров ущерба.

Среди ответчиков указана российская военная разведка (ГРУ) и бизнесмен Эмин Агаларов. В середине 2016 года он якобы предложил Дональду Трампу-младшему встретиться с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Имея связи в Кремле, она якобы владела информацией о кандидате в президенты США, бывшем госсекретаре Хиллари Клинтон.

На встрече от штаба Трампа присутствовали Дональд Трамп-младший, зять кандидата в президенты Джаред Кушнер и тогдашний руководитель избирательной кампании Пол Манафорт. По словам сына Трампа, встреча его разочаровала. Информация о встрече заинтересовала спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемое вмешательство России в выборы в США.