СБ ООН собрался в Швеции для "мозгового штурма" сирийской проблемы

Совет Безопасности ООН провёл заседание в фермерском доме на юге Швеции. Рассматривались возможности для преодоления внутренних разногласий между членами Совета по вопросам прекращения войны в Сирии. Власти Швеции, которая участвует в работе Совета в на правах временного члена, пригласили 15 дипломатов, предствляющих свои государства в Совете, и Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша. Шведское издание The Local (одноименного международного концерна), не подтверждает участие в "мозговом штурме" по Сирии спецпосланника Стафана де Мистуры, которому поручена координация действий ООН для прекращения гражданской войны между правительством Башара Асада и вооружёнными группировками повстанцев.

Фермерский дом в Бакакре некогда служил летней резиденцией Дага Хаммаршёльда, бывшего Генерального секретаря ООН, погибшего в авиакатастрофе в Африке в 1961 году.

Дом расположен на территории природного заповедника, вблизи Балтийского моря. Фермерское поместье состоит из четырёх строений, окружающих большой двор. В последние годы здесь была проведена значительная реконструкция.

Министерство иностранных дел Швеции приветствовало прибытие ведущих дипломатов ООН для неформального обсуждения главной международной проблемы – войны в Сирии. В Стокгольме отмечают, что Швеция неоднократно становилась местом решения международных проблем и ведения переговоров по урегулированию кризисных ситуаций.