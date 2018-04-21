Эксперты ОЗХО посетили район Думы, где, вероятно, применялось химоружие

Миссия Организации по запрещению химического оружия посетила в субботу 21 апреля один районов в городе Дума, в Сирии, для сбора образцов в связи с подозрениями, что 7 апреля в этом месте применялось химическое оружие. По итогам сегодняшней поездки ОЗХО проанализирует ситуацию и примет решение о возможной новой поездке в Думу.

Некоторые западные СМИ утверждали, что атака была совершена правительственными войсками режима Башара Асада. США Великобритания и Франция обвинили в сирийское правительство в применении химического оружия против мирного населения, а в ночь с 13 на 14 апреля вооружёнными силами этих государств были нанесены точечные ракетные удары по трём объектам, где, как утверждается, разрабатывалось, производилось и хранилось химическое оружие.

Россия, вместе с войсками Башара Асада, контролирующая Думу, заявляет, что никакой химической атаки не было.