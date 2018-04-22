Макрон: США не следует выходить из соглашения с Тегераном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Франции нет "плана Б" в связи иранской ядерной программой на случай выхода США из многостороннего соглашения с Тегераном. Поэтому, считает президент Франции, Вашингтону следует оставаться участником соглашения до тех пор, пока не появится лучшее решение.

На следующей неделе Макрон и Трамп обсудят ядерное соглашение с Тегераном. Договоренности, достигнутые в 2015 году между Ираном, США и пятью мировыми державами, установили ограничения на развитие ядерной программы Тегерана и вместе с тем ослабили западные санкции против Ирана.

В интервью телеканалу Fox News в воскресенье, перед началом трехдневного визита в США, Макрон отметил, что Соединенным Штатам, Франции и другим союзникам предстоит сыграть важную роль в послевоенном восстановлении Сирии.

Дональд Трамп ранее заявлял, что хотел бы вывести американские войска из Сирии в кратчайшие сроки. Эммануэль Макрон связи с этим предупреждал, что Иран, как основной союзник сирийского лидера Башара Асада, установит свое влияние в Сирии, если другие государства слишком быстро выведут свои войска.