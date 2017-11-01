Искусство наживать друзей

Президент России Владимир Путин 1 ноября посещает Тегеран, чтобы встретиться с президентами Ирана и Азербайджана Хасаном Рухани и Ильхамом Алиевым, а также с верховным руководителем Исламской республики аятоллой Али Хаменеи –​ на фоне дальнейшего роста напряженности между Ираном и США. Вероятно, именно сейчас Владимир Путин и желает послать ясный сигнал Вашингтону – что Москва продолжит поддерживать режим в Тегеране, остающийся ее главным союзником в войне в Сирии, и намерена всячески противодействовать попыткам администрации Дональда Трампа отменить соглашение по иранской ядерной программе.

13 сентября президент США заявил об отказе утвердить ядерное соглашение с Ираном, поскольку Тегеран, по его словам, не выполняет всех его условий. Официально Соединенные Штаты не выходят из соглашения, которое предусматривает сокращение ядерной программы Ирана и постановку ее под международный контроль в обмен на снятие санкций против этой страны. Однако Трамп дал Конгрессу шестьдесят дней, чтобы обсудить сроки возвращения режима жестких санкций против Ирана.

Если санкции будут возвращены, это фактически будет означать конец участия Вашингтона в "ядерной сделке", известной "5+1". Тогда же, в середине сентября, президент Ирана Хасан Рухани, в ответ на слова Трампа, сообщил, что Тегеран может сам скоро выйти из "ядерного соглашения" с мировыми державами, если оно не будет "соответствовать его национальным интересам". При этом все остальные участники заключенного в 2015 году соглашения – Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай – выступают за его выполнение.

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли в конце октября призвала Совет Безопасности последовать примеру Соединенных Штатов и обратить общее внимание на то, что она назвала "деструктивным поведением" Ирана на всем Ближнем Востоке. По ее мнению, это следует делать вместо того, чтобы сосредоточиваться на ядерном соглашении с Тегераном.

"Судить Иран по узким границам ядерной сделки значит не понимать истинную природу угрозы, исходящей от этой страны", – сказала Никки Хейли во время обсуждения в Совете Безопасности, отметив, что иранское руководство игнорировало резолюции Совбеза, осуждающие поддержку Тегераном террористических групп и его участие в региональных конфликтах, в том числе поставки оружия боевикам в Йемене, Сирии и Ливане. Никки Хейли привела целый список нарушений Ираном международных соглашений и общепринятых правовых норм, включая угрозу свободе судоходства в Персидском заливе, кибератаки, тюремное заключение журналистов и иностранцев, преследование приверженцев некоторых религий, нарушение прав женщин и заключение в тюрьму представителей ЛГБТ-сообщества.

О смысле и главной цели поездки президента России в исламскую Республику Иран в интервью Радио Свобода рассказывает политолог и знаток Ближнего и Среднего Востока, комментатор и ведущий программ телеканала "Дождь" Константин фон Эггерт:

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– Это очень символический визит, хотя, конечно, подобные встречи готовятся заранее. Но именно в это время, когда судьба многостороннего международного соглашения по Ирану находится под угрозой, когда Дональд Трамп и его администрация хотят, как минимум, сильно модифицировать, если не вообще выйти из этого соглашения, поездка Владимира Путина в Тегеран – это, конечно, очень серьезный и показательный жест, демонстрирующий поддержку Кремлем иранского режима, и президент России не может этого не понимать.

–​ Уже много раз говорилось о том, что Москву и Иран вовсе нельзя считать полноценными союзниками. И, тем не менее, в западном мире такое видение ситуации все равно присутствует. Насколько велика, на самом деле, степень угрозы, исходящей от Ирана, для всего мира?

Именно и только США выглядят в глазах российского руководства главным противником

– Она велика, но главное, что в самой Москве, начиная с середины 90-х годов 20-го века, не считают, что Иран является для Российской Федерации угрозой. Более того, Иран уже много лет – как минимум, начиная с того периода, когда российским министром иностранных дел был Евгений Примаков – с точки зрения Кремля и части российского политического класса является важным противовесом влиянию Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Это страна, которая доставляет проблемы США! А поскольку именно и только США выглядят в глазах российского руководства главным противником и оппонентом, то вступает в силу одно простое правило: "Любой оппонент Америки – это друг Москвы".

В последние годы альянс Москвы с Тегераном был цементирован целым рядом сделок, включая оружейные, и совместной военной операцией в Сирии, где Россия во многом выручила иранский "Корпус стражей исламской революции" и вообще целиком иранский режим, у которого не хватало сил в одиночку помочь сирийскому президенту Башару Асаду. Так что, конечно, поездка Путина к Рухани и тем более его встреча с Хаменеи – это визит союзника к союзнику. И этот символизм, конечно, будет замечен как в США, так и на всем Ближнем Востоке.

–​ Коротко говоря, Россия, которая не может полноценно противостоять США, использует ли Иран в качестве своей игральной карты, чтобы дразнить и/или унижать Соединенные Штаты?

– Да, действительно так. Но, кроме этого, у Москвы сегодня есть и конкретные коммерческие интересы в Иране. Вспомните все совместные декларации, или подписанные сторонами "протоколы о намерениях". О масштабных закупках российской военной техники Тегераном тоже нельзя забывать, равно как и об интересах российских энергетических компаний. Так что, помимо геополитики, у этого визита Владимира Путина, конечно, есть и экономическо-финансовая составляющая.

–​ Главными целями поездки Путина названы переговоры по экономическим проектам, в сфере энергетики, развитие пресловутого транспортного коридора "Север-Юг", который может в теории связать Восточную Европу и азиатские страны. Для этого, кстати, в Тегеран приглашен и Ильхам Алиев. Что, в Кремле всерьез рассчитывают на многолетнее экономическое сотрудничество с этим режимом?

– Да, в Кремле рассчитывают именно на это, надо полагать, на сотрудничество, которое, как считают Путин и его окружение, будет подпитываться нефтегазовыми доходами Тегерана. И одновременно – его "полу-изоляцией" в экономическом плане, в первую очередь в смысле доступа к целому ряду технологий. Которые, я уверен, Россия будет готова Ирану предоставить. Так что расчет долгосрочный. Другое дело, сколь долго продержится этот режим? Но в Москве убеждены, что очень долго.

Совершенно очевидна долгосрочная игра Владимира Путина

Совершенно очевидна долгосрочная игра Владимира Путина, который вообще сейчас хочет во многом и много где заставить США "подвинуться" на Ближнем Востоке. Вспомним хотя бы визит короля Саудовской Аравии в Москву. Так что это и экономическая, и геополитическая игра. Но ее целью и, конечно, главным оппонентом в ней, остаются Соединенные Штаты, – полагает Константин фон Эггерт.