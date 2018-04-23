Обвинение просит до 25 лет колонии для "приморских партизан"

Прокурор запросил для обвиняемых по делу так называемых "приморских партизан" от восьми до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает Интерфакс.

Дело рассматривается в третий раз. Заседание проходит в Приморском краевом суде во Владивостоке. На скамье подсудимых пять человек. Гособвинитель в ходе прений запросила для Александра Ковтуна 25 лет лишения свободы, для Владимира Илютикова — 24,5 года лишения свободы, для Алексея Никитина — 24 года заключения, для Максима Кириллова - 21 год и 10 месяцев. Вадима Ковтуна прокурор просит приговорить к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание, по мнению прокуратуры, обвиняемые должны в колонии строгого режима.

10 апреля коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по одному из эпизодов дела. Присяжные сочли доказанной причастность подсудимых к убийству четырех жителей Кировского района Приморья в сентябре 2009 года.

Ранее Верховный суд России отменил оправдательный приговор по этому эпизоду дела и отправил его на новое, третье рассмотрение, которое началось в июне 2017 года. Четверо подсудимых уже отбывают наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

Основное обвинение против так называемых "приморских партизан" – серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали два сотрудника правоохранительных органов.