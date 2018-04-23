В Ереване 11-й день продолжаются акции протеста оппозиции

В Ереване в понедельник с утра продолжились акции протеста сторонников оппозиции, которые требуют отставки премьер-министра, бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Как сообщает Радио Азатутюн, сегодня в центре Еревана проходит шествие студентов.Движение на ряде центральных улиц столицы Аррмении парализовано. Кроме того, сотни демонстрантов блокируют улицы и перекрывают движение городского транспорта в разных районах города в рамках объявленной лидером протестов Николом Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения.

В третьем по величине городе Армении, Ванадзоре, бастуют работницы местной швейной фабрики "Глория".

Накануне Никол Пашинян, возглавляющий оппозиционную парламентскую фракцию "Елк" был задержан полицией за незаконное проведение собраний. Как сообщил в понедельник адвокат депутата Рустам Бадасян, в настоящее время ему не известно, где находится Пашинян. Оппозиционер был задержан вскоре после встречи с премьер-министром Сержем Саргсяном, во время которой сторонам не удалось договориться о начале диалога.

Накануне на многотысячном митинге оппозиции его участники приняли решение проводить мирные акции гражданского неповиновения ежедневно, а каждый вечер собираться на площади Республики вне зависимости от того, сколько человек будут задержаны полицией. По официальным данным, в воскресенье в Ереване были задержаны около 200 человек. В результате столкновений демонстрантов с полицией в больницы были доставлены 15 человек.