В Гааге началось рассмотрение аппеляции Караджича

В Гааге, в суде ООН, начался процесс по рассмотрению аппеляции бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор к 40-летнему тюремному заключению.

Караджич, которому 72 года, был осужден в 2016 году за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные при распаде бывшей Югославии. Среди преступлений, вменяемых ему, резня в Сребренице в 1995 году.

Более 100 000 человек были убиты, а около 2,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома во время войны в Боснии 1992–1995 годов.

Приговор был вынесен судьями Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), который официально закрылся в декабре.

Президент судебного трибунала по военным преступлениям Организации Объединенных Наций Теодор Мерон заявил в феврале, что апелляции на приговор будут рассмотрены Механизмом международных уголовных трибуналов (МИКТ), который занимается рассмотрением дел о военных преступлениях на Балканах и в Руанде.

Прокуроры также пытаются оспорить приговор Караджичу в 40 лет, заменив его на пожизненное заключение. Слушания продлятся два дня. Ожидается, что к концу года окончательное решение по аппеляции Караджича будет вынесено.