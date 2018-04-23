В Гааге началось рассмотрение аппеляции Караджича

В Гааге, в суде ООН, начался процесс по рассмотрению аппеляции бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на приговор к 40-летнему тюремному заключению.
Караджич, которому 72 года, был осужден в 2016 году за геноцид, военные преступления и преступления против человечности, совершенные при распаде бывшей Югославии. Среди преступлений, вменяемых ему, резня в Сребренице в 1995 году.
Более 100 000 человек были убиты, а около 2,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома во время войны в Боснии 1992–1995 годов.
Приговор был вынесен судьями Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), который официально закрылся в декабре.
Президент судебного трибунала по военным преступлениям Организации Объединенных Наций Теодор Мерон заявил в феврале, что апелляции на приговор будут рассмотрены Механизмом международных уголовных трибуналов (МИКТ), который занимается рассмотрением дел о военных преступлениях на Балканах и в Руанде.
Прокуроры также пытаются оспорить приговор Караджичу в 40 лет, заменив его на пожизненное заключение. Слушания продлятся два дня. Ожидается, что к концу года окончательное решение по аппеляции Караджича будет вынесено.
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