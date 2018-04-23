Удальцов подал заявку на проведение митинга 6 мая в Москве

Движение "Левый фронт" подало в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга "Нам нужна законная власть! Обсуждение инаугурации Владимира Путина" на площади Революции 6 мая. Об этом сообщил в твиттере лидер движения Сергей Удальцов.

В заявлении указано, что акция рассчитана на две тысячи человек. Ее лозунги "За честные выборы!", "Даешь правительство народного доверия!" "Грудинина в премьер-министры!". Дата выбрана накануне инаугурации президента, а также "в символический для российской оппозиции день". Удальцов заявил, что готов к переговорам о переносе акции на другой день, однако пока не получил от московских властей никакой реакции. 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве мирное шествие оппозиции закончилось столкновениями с полицией. Власти обвинили демонстрантов в массовых беспорядках. По так называемому "Болотному делу" были осуждены более 30 человек.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении массовых акций 5 мая – за два дня до церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России. Политик призывает людей выйти на улицы против, как он выразился, цензуры, коррупции, бедности и неравенства. 20 апреля штаб Навального подал уведомление в мэрию Москвы о проведении шествия и митинга в центре Москвы.