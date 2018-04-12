Навальный объявил о массовой акции перед инаугурацией Путина

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении массовых акций 5 мая — перед инаугурацией Владимира Путина в должность президента России. Политик призывает людей выйти на улицы против, как он выразился, цензуры, коррупции, бедности и неравенства.

Навальный планирует заблаговременно подать заявки на проведение митингов. В случае отказа властей, оппозиционер призывает все равно выйти на массовые акции, ссылаясь на статью Конституции, которая гарантирует право граждан проводить мирные демонстрации и шествия.

Выборы президента России прошли 18 марта. На них победил действующий глава государства Владимир Путин. Он занял этот пост уже в четвертый раз. Навальный в выборах не участвовал. Его не допустили из-за судимости по делу "Кировлеса", которую Европейский суд по правам человека ранее признал незаконной. Оппозиционер призывал к бойкоту выборов.

6 мая 2012 года десятки тысяч россиян вышли на Болотную площадь в Москве против переизбрания президента Владимира Путина. Акция завершилась столкновениями с полицией. Более 400 человек были задержаны. Власти сочли эти события массовыми беспорядками и возбудили уголовное дело. К ответственности были привлечены 35 человек, 20 из них получили реальные сроки заключения.