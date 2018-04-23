СМИ: Россия готова безвозмездно поставить в Сирию ЗРК С-300

Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" в Сирию. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. При этом, по данным издания, Дамаску безвозмездно будут переданы установки уже стоявшие на вооружении российской армии, чтобы в короткие сроки на их основе создать эшелонированную систему сирийской ПВО.

Компоненты С-300 будут доставлены в Сирию военно-транспортными самолетами или кораблями ВМФ России, сообщает "Коммерсантъ". По его данным, обучение сирийских военнослужащих управлению зенитно-ракетными комплексами займет около трех месяцев, на первом этапе в точках развертывания "Фаворитов" будут находиться российские военные советники.

В 2010 году контракт на поставки С-300 Сирии был аннулирован по просьбе Израиля, опасавшегося за свое воздушное пространство.

Собеседники "Коммерсанта" не исключили, что Израиль, резко критикующий возможное размещение С-300 в Сирии, может нанести по ним удар, последствия которого "для всех сторон будут катастрофическими". Ранее уже появлялись сообщения об ударах израильских ВВС по различным объектам на территории Сирии.

14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на предполагаемое использование химического оружия сирийскими правительственными силами в городе Дума.Запад возлагает ответственность за эту химатаку на режим Башара Асада. Дамаск отвергает обвинения, его позицию поддерживает Москва.