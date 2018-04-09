В Пентагоне отрицают причастность к ракетному удару по авиабазе в Сирии

США отрицают обвинения в причастности к ракетному удару по авиабазе в сирийской провинции Хомс. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщают Associated Press и агентство Reuters.

В заявлении Пентагона говорится, что "в это время Министерство обороны не проводило авиаудары в Сирии". Однако там продолжают пристально следить за ситуацией и поддерживают дипломатические усилия по привлечению к ответственности тех, кто применяет химическое оружие - как в Сирии, так и в других местах, - отмечается в заявлении оборонного ведомства США .

О ракетном обстреле военного аэродрома в сирийской провинции Хомс в ночь на 9 апреля сообщили сирийские СМИ. По их данным, 8 ракет были сбиты системами сирийской ПВО. По предварительным данным, ракеты упали в окрестностях аэродрома. Сирийское информационное агентство САНА сообщает о погибших и пострадавших в результате ракетного удара, их точное число неизвестно. "Не исключено, что это агрессия США", - говорится в сообщении агентства.

Накануне президент США Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина и Иран ответственными за "безумную химическую атаку" в Сирии, в результате которой погибли десятки людей. Трамп пообещал, что виновные "заплатят большую цену". Власти Сирии и российское Минобороны применение химоружия в сирийском городе Дума категорически отрицают.

Год назад, в ночь на 7 апреля американские военные нанесли удары крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому правительственных войск Сирии Шайрат в провинции Хомс. Удар был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа в ответ на бомбардировку сирийской авиацией города Хан-Шейхун в провинции Идлиб с применением химического оружия. В результате атаки погибли десятки мирных жителей.