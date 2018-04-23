Протесты в Ереване. Что происходит сегодня

В Ереване сегодня утром возобновились массовые протеста против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна, который до этого десять лет был во главе страны.

Утром на демонстрации в центре города вышли студенты, объявившие забастовку. Позже в рядах демонстрантов были замечены десятки военных.

В середине дня был освобожден задержанный накануне лидер протестов Никол Пашинян, а также другие оппозиционные депутаты – Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян. Пашинян пообещал на сегодняшнем митинге сообщить о результатах переговоров с вице-премьером Кареном Карапетяном.

Сегодня – 11-й день протестов.

Оппозиционный лидер Никол Пашинян объявил о "революционной ситуации" в стране и начале ненасильственной "бархатной революции".

В воскресенье 22 апреля Пашинян, другие депутаты парламента и еще около 200 человек были задержаны.

Саргсян десять лет был президентом Армении, провел конституционную реформу, превратив страну в парламентскую республику, и стал премьером.

Переход Саргсяна в другую должность сравнивают с "рокировкой" Владимира Путина, который после двух президентских сроков стал премьер-министром.

С утра понедельника в Ереване парализовано движение на некоторых центральных улицах. Сотни демонстрантов перекрывают движение городского транспорта в разных районах города в рамках объявленной Пашиняном кампании мирного гражданского неповиновения.

Студенты утром объявили забастовку в своих ВУЗах и двинулись мирным шествием по улицам, призывая преподавателей присоединиться к их акции.

Позже к студентам, как сообщает Радио Азатутюн, присоединились около десятки молодых людей в военной форме во главе с подполковником с флагом страны в руках. Они заявили, что "едины со своим народом". Оружия у них в руках не видно.

Министерство обороны Армении подтвердило, что часть военнослужащих присоединилась к участникам антиправительственных протестов.

По сообщению министерства, молодые люди в военной форме являются военнослужащими миротворческой бригады Вооруженных сил Армении. Ведомство "строго осудило" их участие "в собрании, организованном в Ереване 23 апреля с нарушением установленного законом порядка" и пообещало применить к военнослужащим "самые строгие меры ответственности".

Накануне произошли столкновения демонстрантов с полицией. По официальным данным, были задержаны около 200 человек. В результате столкновений в больницы были доставлены 15 человек.

Полиция использовала против демонстрантов светошумовыми гранатами, людей избивали резиновыми дубинками, на некоторых манифестантов нападали организованные группы в гражданском.

В воскресенье состоялись переговоры между Пашиняном и Саргсяном – они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Вскоре после встречи Пашинян был задержан.

На вчерашнем многотысячном митинге оппозиции – самом многочисленном за время протестов – принято решение проводить мирные акции гражданского неповиновения ежедневно.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что страна приблизилась к "опасной грани", что может привести к "необратимым последствиям", и призвал "отказаться от деструктивного поведения, которое может подорвать стабильность страны, и продолжать искать возможности для диалога".



Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности призвал власти Армении немедленно освободить всех задержанных во время протестов в Ереване и начать диалог с оппозицией.

В Москве у Кафедрального собора Армянской церкви вечером 22 апреля прошла акция в поддержку демонстрантов в Ереване. Полиция задержала несколько десятков человек.