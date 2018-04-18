Армянская "бархатная революция"?

В Ереване уже три дня тысячи людей протестуют против назначения премьер-министром Армении недавнего (2008 - 2018) президента Сержа Саргсяна.

Перед окончанием полномочий Саргсяна, Конституция Армении была изменена. Страна стала парламентской республикой, где вся реальная власть сосредоточена теперь уже в руках главы правительства. Во вторник Саргсян назначен премьер-министром.

Возможна ли "бархатная революция" в стране, которая третье десятилетие находится в военном конфликте с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха? Есть ли закономерности в возникновении "цветных революций"? Не используют ли режим Путина армянский протест для закручивания гаек в России?

Обсуждают: политолог Евгений Ихлов, публицист Ашот Джазоян, из Еревана - международный эксперт, бывший депутата парламента Армении Ованес Игитян.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» - 18 апреля в 19:05