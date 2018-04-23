В Москве на "Аллее правителей" открыли памятник Борису Ельцину

В Москве открыли памятник первому президенту России Борису Ельцину. Он установлен на "Аллее правителей", автор бронзового бюста – Зураб Церетели. В церемонии открытия участвовали министр культуры России Владимир Мединский и вдова первого президента Наина Ельцина.

"Аллея правителей" была создана в Москве по инициативе Российского военно-исторического общества. В настоящее время там установлены более 40 бюстов. При этом некоторые монументы не соответствуют историческим изображениям, а также дублируют друг друга.