Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон родила мальчика

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон (или Кэтрин, герцогиня Кембриджская) в понедельник родила мальчика. По информации Кенсингтонского дворца, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.



Возле больницы собрались сотни людей, которые хотят увидеть, как Кейт и Уильям с ребенком на руках появятся на крыльце. Напротив стоят десятки журналистов с теле- и фотокамерами.

Это третий ребенок Уильяма и Кейт – в июле 2013 года у них родился мальчик Джордж, а в мае 2015-го – девочка Шарлотта. Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой. Его имя должно быть объявлено через несколько дней.