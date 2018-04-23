Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон родила мальчика

Городской глашатай объявляет новость о рождении мальчика у Кэтрин, герцогини Кембриджской

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон (или Кэтрин, герцогиня Кембриджская) в понедельник родила мальчика. По информации Кенсингтонского дворца, мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Возле больницы собрались сотни людей, которые хотят увидеть, как Кейт и Уильям с ребенком на руках появятся на крыльце. Напротив стоят десятки журналистов с теле- и фотокамерами.

Это третий ребенок Уильяма и Кейт – в июле 2013 года у них родился мальчик Джордж, а в мае 2015-го – девочка Шарлотта. Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой. Его имя должно быть объявлено через несколько дней.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG