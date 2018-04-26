Кремлевская гвардия. Ксения Кириллова – о патриотических проектах

Лидер "Молодой гвардии Единой России" Денис Давыдов заявил, что эта организация планирует создать группы для борьбы с оппозиционными движениями в каждом регионе страны. По его словам, в первую очередь такие группы появятся в Москве, городах-миллионниках и "проблемных" для "Единой России" регионах. Численность каждого отряда, как ожидается, составит от 100 до 200 человек. При этом журналисты отмечают, что состоящая преимущественно из карьеристов "Молодая гвардия" вряд ли способна с кем-то эффективно бороться, особенно учитывая тот факт, что в России хватает и более радикальных молодежных организаций.

Идея создания молодежных движений для борьбы с "цветными революциями" и разного рода "нацпредателями", мягко говоря, не нова. "Молодая гвардия", действительно, была первым и, пожалуй, самым "респектабельным" проектом кремлевских политтехнологов, разработанным еще в середине нулевых годов. С оппозицией тогда "молодогвардейцы" боролись "точечно", чаще всего занимаясь шельмованием лидеров, при этом усердно пытаясь создать себе положительный имидж путем активной социальной деятельности, а по большей части ее имитации. Активисты "МГ" не скрывали, что воспринимают эту организацию как плацдарм для построения карьеры, и мастерски отточили умение "работать на пиар".

Вскоре появились "Наши" – самый масштабный кремлевский молодежный проект. Эта организация агрессивно боролась с оппозицией как напрямую, так и путем использования скрытых "боевых отрядов". В ход шли откровенная травля, пикетирование, забрасывание оппонентов тухлыми яйцами, фекалиями, распыление газа на собраниях оппозиционеров, угрозы, срывы мероприятий и так далее. Идейной основы у "нашистов" не было, однако было очевидно, что карьерный рост активистов в этой структуре будет не таким легким, как в "Молодой гвардии", поскольку "комиссары" не стремились продвигать рядовых подростков из числа дворовой шпаны в будущие чиновники. Впрочем, контингент "Наших" был неприхотлив, довольствовался возможностью попасть на Селигер или хотя бы в Москву на очередной митинг (к слову, дорога и проживание на таких мероприятиях оплачивались из столицы).

Помимо борьбы с оппозицией, "нашисты" какое-то время пытались стать кем-то вроде пионеров, для чего охватывали разные сферы молодежной активности. Какое-то время существовал "Православный корпус движения "Наши", призванный превратить религию в часть государственной идеологии. Однако "нашистский" подход к религиозной сфере оказался столь примитивным и вызывающе скандальным, что вызвал отторжение не только "церковных либералов", но и части консерваторов. "Корпус" вскоре упразднили. Общество, десятилетие назад еще не мобилизованное милитаристской пропагандой, скептически отнеслось к кремлевской молодежи, а идейные сторонники власти с презрением воспринимали постановочные акции, карьеризм и страсть к пиару. Немногим отличались от "Наших" движения вроде "Россия молодая" и "Местные".

Похоже, количество борцов с оппозицией в России скоро превысит число самих оппозиционеров

Когда Кремлю стало очевидно, что идея провалилась, власть решила провести "работу над ошибками" и создать нечто, построенное на идейной основе, а заодно вбирающее в себя часть все более недовольной оппозиции. Так появилась "Суть времени" – организация, сыгравшая ключевую роль в становлении новых структур вроде "Антимайдана". Сравнительно немногочисленные "кургиняновцы" оказались новой формой организации молодежи – и, возможно, наиболее успешной. У "Сути времени" была своя искренняя идеология – "красный проект". При этом для "познания" этой идеологии приходилось прилагать существенные усилия, как минимум, просматривать долгие передачи с участием Сергея Кургиняна и читать его книги. Претензия на наукообразность привела к тому, что ядром организации стали не подростки, а студенты, притом часто – думающая часть студенчества. У "кургиняновцев" практически отсутствовал карьеризм и личная корысть. Члены организации верили, что являются оппозицией действующей власти, потому не ждали от нее поблажек. С финансированием кураторы проекта не были щедры, на разного рода мероприятия в Москве активисты региональных ячеек ездили за свой счет, а дома скидывались на запуск "сталинобусов". Организация стала хорошей нишей для идейной молодежи, к тому же с претензией на интеллектуализм.

Притом что "кургиняновцы" не были официально "заточены" на борьбу с оппозицией, они справлялись с этой задачей успешнее, чем все "нашисты" и "молодогвардейцы", вместе взятые. Вспомним, что именно Кургинян был одной из ведущих сил "альтернативного" Болотной митинга на Поклонной горе. "Кургиняновцы" обычно не набрасывались на людей, не плескали им в лицо зеленкой и редко срывали чужие акции. Зато организовывали собственные митинги от лица "альтернативной оппозиции", на которых говорили о пагубности "оранжевой чумы". Немногочисленная "Суть времени" не смогла повлиять на протестную активность 2011–2012 годов, но хотя бы аккумулировала энергию части недовольных коммунистов. Другие не смогли сделать и этого.

Делать ставку на формальное оппозиционное движение Кремль не решился. К тому же обилие идеологических построений мешало "Сути времени" превратиться в массовую организацию. Тогда появился "НОД" –​Национально-освободительное движение​. Эта организация возникла как реакция властей на протестную активность и, видимо, была запланирована как гибрид "нашистов" и "кургиняновцев", для борьбы с оппозицией на идейной основе. Материал обильно поставлял депутат Государственной думы от "Единой России" Евгений Федоров, повествующий об огромном количестве предателей и иностранных агентов в системе российской власти, с которыми якобы очень хочет, но никак не может справиться Владимир Путин. Следовательно, для спасения страны Путина надлежало всецело поддерживать, попутно следя за тем, чтобы оппозиционеры и другие представители "пятой колонны" не разрушали Россию.

Вначале "нодовцы" выполняли и часть "позитивных" функций, к примеру, активно рекламируя российские достижения в области науки и техники, совместно с последователями Николая Старикова. Как сочеталось засилье врагов во власти с какими-либо достижениями, "нодовцы" не поясняли. Однако со временем количество врагов настолько возросло, что времени на "позитив" не осталось. В коспирологических теориях "НОД" не было кургиняновских претензий на интеллектуализм. Новое движение было более массовым, его методы – более брутальными, а главное, в нем уже не было подчеркнутой "оппозиционности", свойственной "Сути времени". Именно на основе "НОДа" возник впоследствии "Антимайдан", куда вошли также часть "кургиняновцев", последователи Николая Старикова, "патриотические байкеры", православные радикалы, активисты различных офицерских союзов и тому подобный люд.

После начала русско-украинской войны "Антимайдан" пополнился боевыми отрядами, самым известным из которых стал SERB. Эта организация напоминает секретные боевые отряды "нашистов", с тем существенным отличием, что SERB не так уж и секретен, а его костяк составляют бывшие украинские "антимайдановцы" – радикалы, уже закаленные в кровавых стычках и поднаторевшие в избиениях людей, а теперь перенесшие свою войну в Россию.

Последним изобретением кремлевских политтехнологов стала Юнармия – военно-патриотическое движение, созданное для работы со школьниками. Детей активно вовлекают в "патриотическое воспитание", в мероприятия, связанные с организацией Дня Победы и с другими подобными торжественными акциями. Пока "юнармейцев" – может быть, в силу их молодости – не привлекают прямо к борьбе с оппозицией, однако используют движение для активной пропаганды службы в российской армии и спецслужбах.

Почему же на фоне всего этого "великолепия" именно "Молодая гвардия Единой России" вдруг заявила о создании дополнительных отрядов по борьбе с оппозицией? Возможно, ее лидеры позавидовали бюджетам, выделяемым другим организациям, или просто не желают отставать от общей моды. Однако, похоже, количество борцов с оппозицией в России скоро превысит число самих оппозиционеров.

Ксения Кириллова – журналист, живет в США

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​