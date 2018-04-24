Сын Ротенберга продал долю в компании сестре за неделю до санкций

Российский бизнесмен,сын Аркадия Ротенберга – Игорь Ротенбергза неделю до того, как Министерство финансов США ввело в отношении него санкции, продал треть девелоперской компании TPS Real Estat сестре Лилии. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Игорь Ротенберг попал под санкции 6 апреля, сделку по продаже его пакета они с сестрой заключили 29 марта, уточнили в компании. Сам бизнесмен объяснил сделку тем, что недвижимость сейчас является для него непрофильной сферой.

Согласно заявлению Минфина США, Игорь Ротенберг попал под санкции из-за сделок с отцом. Аркадий Ротенберг находится под санкциями США с весны 2014 года. В том же году Игорь Ротенберг купил у него 33 процентаTPS Real Estate вместе с акциями "Газпром бурения". Компания ТПС строит и занимается эксплуатацией торгово-развлекательных центров в Москве, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и Киеве.



Сегодня на Гонконгской бирже акции компании "РусАл" , основным владельцем которой является также попавший под санкции США российский олигарх Олег Дерипаска, выросли на 30 процентов. Это произошло после того, как Минфин США заявил, что "РусАл" может быть выведен из-под санкций, если контроль над ним перестанет принадлежать Олегу Дерипаске.

После введения санкций США в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников и 14 компаний их активы, находящиеся в юрисдикции США, заморожены, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки.