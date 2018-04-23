Минфин США рассматривает петицию "РусАла" о снятии санкций

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что компания "РусАл" обратилась с ходатайством о снятии американских санкций. В связи с этим в заявлении Министерства финансов США сообщается, что ведомство не будет вводить дополнительные санкции на лиц, не являющихся гражданами США, за участие в деятельности компании "РусАла" или ее дочерних компаний. В заявлении Мнучина, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что "РусАл" почувствовал влияние санкций США из-за его связи с Олегом Дерипаской, но правительство США не нацелено на трудолюбивых людей, которые зависят от "РусАла" и его дочерних компаний".

По словам министра, "учитывая влияние на наших партнеров и союзников", Минфин принял решение отложить введение санкций в тот период, пока рассматривается ходатайство "РусАла". Минфин сообщает о выпуске лицензии на смягчение последствий для сторон, пострадавших от внесения Дерипаски в санкционные списки США.

6 апреля 2018 года отдел Министерства финансов США по контролю за зарубежными активами ввел санкции в отношении "РусАла" за то, что он прямо или косвенно принадлежит или контролируется EN + Group. Одновременно Минфин ввел санкции в отношении группы EN + Group за то, что ею непосредственно или косвенно владеет Олег Дерипаска, и в отношении других активов, которыми он владеет или контролирует.

Компания "РусАл" базируется в Бейливике Джерси – острове вблизи французского побережья в проливе Ла-Манш – и является одним из крупнейших производителей алюминия в мире.

После введения санкций США в отношении 24 российских бизнесменов и чиновников и 14 компаний их активы, находящиеся в юрисдикции США, заморожены, а гражданам США запрещено заключать с ними сделки. Под ограничения попал, в частности, Олег Дерипаска и ряд его компаний, среди которых "РусАл". Уже 9 апреля стоимость акций "РусАла" упала на треть. О прекращении поставок металла российских брендов компании "РусАл" по фьючерсным контрактам заявила Нью-Йоркская товарная биржа. Совет директоров компании с момента объявления о санкциях покинули несколько иностранцев.