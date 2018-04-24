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Подсудимые по делу "приморских партизан" не признают вины

Подсудимые по делу "приморских партизан" (архивное фото)

Подсудимые по делу так называемых "приморских партизан", которым присяжные ранее вынесли обвинительный вердикт за убийство четырех человек, в последнем слове заявили о своей невиновности. Накануне прокурор запросил для обвиняемых от восьми до 25 лет лишения свободы.

Дело рассматривается в третий раз. Заседание проходит в Приморском краевом суде во Владивостоке. Максим Кириллов, которого гособвинитель просил приговорить к 21 году и 10 месяцам колонии строго режима,в последнем слове заявил, что его не было на месте преступления. Об этом сообщает Интерфакс. Вину не признал и Алексей Никитин. Подсудимые Александр Ковтун и Владимир Илютиков, для которых прокурор запросила 25 и 24 с половиной года тюрьмы – соответственно, от последнего слова отказались. Еще один обвиняемый Вадим Ковтун, которому грозит 8 лет лишения свободы,попросил суд назначить ему условное наказание.

Ранее адвокаты заявили, что считают предложенное гособвинением наказание слишком суровым, и попросили суд учесть смягчающие обстоятельства. О том, что подсудимые заслуживают снисхождения, заявили и присяжные заседатели.

Основное обвинение против так называемых "приморских партизан" – серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали два сотрудника правоохранительных органов. Четверо подсудимых уже отбывают наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

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