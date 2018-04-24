Подсудимые по делу "приморских партизан" не признают вины

Подсудимые по делу так называемых "приморских партизан", которым присяжные ранее вынесли обвинительный вердикт за убийство четырех человек, в последнем слове заявили о своей невиновности. Накануне прокурор запросил для обвиняемых от восьми до 25 лет лишения свободы.

Дело рассматривается в третий раз. Заседание проходит в Приморском краевом суде во Владивостоке. Максим Кириллов, которого гособвинитель просил приговорить к 21 году и 10 месяцам колонии строго режима,в последнем слове заявил, что его не было на месте преступления. Об этом сообщает Интерфакс. Вину не признал и Алексей Никитин. Подсудимые Александр Ковтун и Владимир Илютиков, для которых прокурор запросила 25 и 24 с половиной года тюрьмы – соответственно, от последнего слова отказались. Еще один обвиняемый Вадим Ковтун, которому грозит 8 лет лишения свободы,попросил суд назначить ему условное наказание.

Ранее адвокаты заявили, что считают предложенное гособвинением наказание слишком суровым, и попросили суд учесть смягчающие обстоятельства. О том, что подсудимые заслуживают снисхождения, заявили и присяжные заседатели.

Основное обвинение против так называемых "приморских партизан" – серия нападений на полицейских в 2010 году, жертвами которых стали два сотрудника правоохранительных органов. Четверо подсудимых уже отбывают наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.