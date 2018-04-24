Правозащитники из 13 стран осудили блокировку Telegram в России

Правозащитные организации из 13 стран мира написали открытое письмо в адрес Google, Amazon, Microsoft и Apple, в котором осудили блокировку Telegram и атаку на интернет в России. Глава международной организации "Агора", представляющий интересы Telegram, Павел Чиков опубликовал письмо в своем Telegram-канале.
Авторы письма назвали блокировку мессенджера частью атаки российских властей на свободу выражения мнения в интернете. В борьбе с мессенджером власти объявили настоящую "кибервойну", блокируя миллионы IP-адресов крупных американских компаний. В результате в России пострадали сотни онлайн-сервисов, говорится в письме. Сам Telegram продолжает работать.
Документ подписали правозащитники из России, Великобритании, Израиля, США, Ирландии, Канады, Египта, Индии, Колумбии, Аргентины, Венгрии, Кении и ЮАР.
С 16 апреля Роскомнадзор пытается ограничить доступ к Telegram за отказ передать ФСБ России ключи шифрования сообщений пользователей.
В воскресенье по всей России прошла акция против блокировки мессенджера. Российские пользователи Telegram выпустили из окон бумажные самолетики. Создатель мессенджера Павел Дуров призвал повторить акцию 29 апреля.
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