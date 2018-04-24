Совладелец "ВСМПО-Ависма": санкции против США подготовили "вредители"

Законопроект об ответных мерах России на санкции США подготовлен "вредителями". Такое мнение в интервью РБК выразил Михаил Шелков, совладелец российской металлургической корпорации "ВСМПО-Ависма", крупнейшего в мире производителя титана, который 70 процентов своей продукции поставляет на экспорт, в том числе авиакомпаниям Boeing и Airbus.

Законопроект об "ответных санкциях" России находится на рассмотрении в Госдуме. Он может позволить правительству запретить "ВСМПО-Ависма" поставлять продукцию в США и Евросоюз. При этом, по словам Шелкова, никто из Госдумы не обсуждал с руководством корпорации распространение так называемых антисанкций на титановую промышленность.

"Поддержка собственного производителя и возможность выхода на новые рынки всегда приветствуется. И только у нас некоторые порывы отдельных товарищей направлены на то, чтобы это ограничить. На мой взгляд, это странно. Вопрос: это вредитель от недостатка ума или вредитель, потому что вредитель?" – заявил Шелков, которому принадлежат более 65 процентов акции "ВСМПО-Ависма".

6 апреля Министерство финансов США внесло в обновленный санкционный список нескольких крупных российских бизнесменов, в том числе Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также ряд принадлежащих им компаний. Это привело к падению курса рубля и котировок на Московской бирже, а также резкому падению акций компании Дерипаски "Русал".

Законопроект об ответных мерах со стороны России был внесен в Госдуму 13 апреля по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина и лидеров думских фракций. Рассмотрение документа в первом чтении назначено на середину мая. В "ВСМПО-Ависма" ранее заявляли, что надеются на "мудрость и дальновидность российских законодателей", которые, как считают в компании, "не могут принять решение, способное негативно отразиться на российской титановой отрасли и экономике страны в целом".