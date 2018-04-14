"Может быть больше смертей". Чем Кремль готов ответить США

Новые санкции США в отношении России, противостояние из-за войны в Сирии и обвинения, связанные с поддержкой Башара Асада и с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, и многое другое – все это не только не принуждает Москву менять свою политику, и внешнюю, и внутреннюю, но и вызывает с ее стороны гневную ответную реакцию. От всех способов "мести Западу", которыми грозит российская власть, судя по прогнозам, в первую очередь тяжело пострадают простые российские граждане.

Постоянное усиление давления на Москву со стороны Вашингтона и его союзников почти катастрофически подрывает деятельность ведущих российских предприятий и их владельцев. Как полагает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, в первую очередь за счет ограничения их возможностей совершать сделки, брать кредиты и обслуживать свои долги в долларах США, основной международной валюте. Обвал российских фондовых рынков на уходящей неделе и падение рубля свидетельствуют, что в "черный список" Министерства финансов США за, как указывают его авторы, "разнообразную злонамеренную деятельность" в ближайшее время могут попасть новые крупные российские компании и их владельцы, близкие к Кремлю, и все их деловые партнеры.

Однако президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, 13 апреля отчитавшиеся о своих доходах за 2017 год, демонстративно не обращают внимания на происходящее. На следующий день после того, как на открытии торгов на Московской бирже курс доллара поднялся до 64 рублей, и, по оценке Bloomberg, в результате падения стоимости своих акций российские предприниматели только за сутки лишились 16 миллиардов долларов, Дмитрий Медведев сообщил Владимиру Путину, что ситуация с экономикой в России "абсолютно стабильная". При этом российское правительство пообещало помочь крупным бизнесменам, пострадавшим от санкций, выделив на это деньги из российского бюджета – одновременно с заявлением министра финансов Антона Силуанова, предложившим россиянам самостоятельно заботиться о своих будущих пенсиях.

В пятницу 13 апреля в Госдуму руководителями всех фракций и спикером Вячеславом Володиным был внесен законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", вызвавший крайнее удивление у всех сторонних наблюдателей. В нем – десятки невообразимых предложений: запрет на ввоз в Россию оборудования и программного обеспечения из США, запрет на работу для американских граждан, на ввоз из США алкоголя, табачной продукции и сельскохозяйственной продукции, продовольствия и лекарств.

Предлагается прекратить сотрудничество России с США в атомной отрасли и авиастроении. Сразу после этого, например, на торгах на 14 миллиардов рублей уменьшилась капитализация компании "ВСМПО-АВИСМА", крупнейшего в России производителя титана, отправляющей 70 процентов продукции на экспорт и обеспечивающей 40 процентов потребностей в титане американской самолетостроительной корпорации "Боинг". Но самое главное – инициативные депутаты предложили в будущем самостоятельно производить в России многие знаковые американские товары без разрешения их владельцев и правообладателей, позабыв о понятии патента и авторского права.

Нарастающее российско-американское рыночно-финансовое противостояние и последние инициативы ряда депутатов Госдумы в интервью Радио Свобода комментирует экономист, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин:

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– Не думаю, что большинство предложений, внесенных 13 апреля в Госдуму, будут реализованы, потому что депутаты в России не имеют никакого значения. Решения, конечно, принимают президент Путин, а также правительство, кремлевская администрация. Но если вдруг кому-то из тех, кто на само деле принимает решения, придет в голову сделать что-то подобное, будет катастрофа. Можно привести один элементарный пример из фармацевтики. Отказ от закупки лекарств из ведущих западных стран быстро приведет к массовым смертям в России. Заменить их невозможно. Современное эффективное лекарство разрабатывается очень долго. Это требует серьезной научной базы, клинических исследований, проверок безопасности. Просто скажу, что один из моих врачей прямо сказал, выписывая мне один рецепт: "Это единственное российское лекарство, которое мы прописываем по нашей специальности. Все остальные – только импортные".

– Даже если эти конкретные предложения приняты не будут, все-таки на что может решиться сейчас Кремль? Явно какие-то контрсанкции будут приняты, так что Россия может себе позволить?

– Российские власти могут себе позволить, например, закрыть российский рынок для американских автомашин, сохранив ввоз автомобилей из европейских стран, из Японии. Это усилит конкурентные позиции одних групп и ослабит другие, но это не станет катастрофой. Это, конечно, было бы очень глупым решением, с одной стороны, протекционистским, с другой, важным во внешней политике. Собственно говоря, 4 года назад, когда принимались первые контрсанкции, так и сделали в отношении продовольственных товаров, но это было нестрашно. Россияне потеряли возможность потреблять какие-то отдельные качественные товары, но, понятно, что голода в стране из-за этого не наступит.

​– Я говорю сейчас не только о "Шевроле", продукции Apple, настоящем "Мальборо" и бурбоне, а о финансовых и рыночных мерах большого масштаба.

– Россия вряд ли может отрезать США от каких-то серьезных финансов. Из самой России финансы убегают за границу, и власти и так пытаются по мере сил бороться с уходом капиталов. Если бы можно было каким-то образом ограничить вывоз капиталов из России в более развитые страны, то это сделали бы и раньше. Но это практически невозможно организовать, оставаясь в системе международной торговли. Для этого нужны валютные ограничения, просто нужно наплевать на конвертируемость рубля! Я думаю, рано или поздно российские власти что-то подобное и провернут, от отчаяния. Но будет ли это сделано завтра в связи с американскими санкциями, или через 5 лет в связи с чем-то другим, я сказать не могу.

Россия вряд ли может отрезать США от каких-то серьезных финансов

Тем более что, если вводить различные валютные ограничения, то это приведет к резкому обогащению тех государственных чиновников, которые контролируют валюту; тех, "особо допущенных" банков, которые будут совершать утвержденные государством валютные операции. Такого рода вещи – вполне в духе нынешнего политического режима в России, хотя Путин этого сторонится до последнего момента. Потому что это разрушение экономики! Открыто обогащать узкий круг людей ради полного разрушения экономики? Путин пока все-таки старается этого не допускать.

– Моя коллега видела в одной из передач на каком-то российском телеканале интервью, в котором некий экономист предупреждает об опасности огромного оттока сейчас западных инвестиций из России. И молодая корреспондентка его удивленно переспрашивает, мол, "Как, у нас своих денег, что ли, совсем нет?"

– Отток капитала из страны идет и идет уже давно, практически не останавливается. Только в некоторые годы он больше, в результате паники, а в некоторые годы он становится значительно меньше. Так вот, отток иностранных инвестиций означает следующее: валюта, которая могла бы приходить в страну и приводить сюда западные технологии, создавать новые предприятия такого рода, которые российский бизнес не может сам создать, эта валюта в страну не приходит. Либо прибыли уже действующих в России иностранных компаний уходят обратно на родину, то есть за границу. Проще говоря, у нас не появляется нормальных современных технологичных западных производств. Или же какие-то российские производства, вроде компаний того же Дерипаски, не могут получить кредиты на Западе для того, чтобы развивать свое производство.

Что касается рублей, то их можно напечатать сколько угодно. Президент может просто приказать Центробанку так сделать. И это немедленно вызовет инфляцию и падение валютного курса, все это мы проходили в 90-е годы. Какого-то ограничения на количество рублей не существует. Если мы хотим разрушить свою экономику окончательно, мы их напечатаем в достаточном количестве!

Если мы хотим разрушить экономику окончательно, мы рублей напечатаем в достаточном количестве!

И есть еще один момент, который надо упомянуть: это вклады населения в банках. Это нормальные деньги, которые можно было бы также использовать для развития бизнеса. Но в последнее время проценты по нашим вкладам снижаются. И одновременно происходит такой любопытный феномен: людям, которые имеют в банках хоть какие-то деньги, постоянно звонят сотрудники этих банков, посылают им СМСки, и они все время говорят: "Мы вам одобрили кредит в размере"... каком-то огромном. Мне тоже звонят. Я отвечаю: "Спасибо, деньги не нужны". "Но подумайте, может быть, нужны?". И так чуть ли не каждый месяц, то один банк, то другой. Что это означает? Что банку некуда деньги девать! Нет того бизнеса, который бы взял эти кредиты и эффективно использовал. То есть не то, что печатать новые деньги не нужно – даже те деньги, которые в банках лежат, девать некуда! В России не хватает серьезных инвестиций в реальный сектор экономики, то есть тех денег, которые строили бы заводы, и что-то на этих заводах производили.

– В одной из недавних ваших статей вы писали, что Россия в 90-е годы, когда спасала себя от советской экономики, сформировала рынок с помощью всех возможных западных экономических инструментов. Пусть этот рынок плохой, слабый, нелиберальный, но все ж он есть. И вот благодаря нему российская экономика сегодня и существует и, главное, может, как вы выразились, "забавляться контрсанкциями". То, что происходит в последние дни, месяцы и даже годы, это конец всей концепции?

– Я думаю, что если Путин и его правительство не станут делать каких-то особых глупостей, типа валютных ограничений, о которых мы говорили только что, то такая российская экономика может довольно долго существовать. Кажется, Сергей Алексашенко сравнил ее с табуреткой. Табуретка – очень устойчивая мебель. Она может существовать десятилетиями, столетиями, если только ее как-то не расшатывать специально. Это какой-нибудь элитный "умный" диван можно быстро продавить, и из него пружины полезут. А вот примитивная экономика может существовать долго. По антизападным продовольственным контрсанкциям мы это поняли. Да, мы лишились качественных сыров, качественной рыбы, и т. д. Но какие-никакие сыры наша экономика способна произвести, какую-никакую рыбу в России ловим. Качество снижается – но оно более-менее удовлетворяет население!

Так же и по остальным товарам. Можно закрыться от импорта легковых автомобилей из США, покупать автомобили из других стран, либо даже ограничиться теми автомобилями, которые есть в России. Это означает, что цены на автомобили астрономически вырастут, число автомобилей будет гораздо меньше. Может быть, если фантазировать, появятся очереди на их получение, как было в Советском Союзе – но путинский режим от этого не рухнет! Некоторым исключением являются сложные технологии, которые нужны, допустим, для того чтобы производить российское вооружение, которое, как ни странно, тоже зависит от западных технологий. Но здесь, конечно, Путин не будет применять никаких санкций, наоборот! Кремль очень опасается дальнейших западных санкций, которые ограничат доступ на российский рынок этих технологий.

– Все-таки "телевизор" у россиян нескоро начнет проигрывать "холодильнику"? Каков должен быть рост цен на все, а не только на питание, на лекарства, уже упомянутые, на бытовую технику и прочее, чтобы что-то поменялось в состоянии умов?

События последних лет показывают, что "холодильник" откровенно проигрывает "телевизору"​

– События последних лет показывают, что "холодильник" откровенно проигрывает "телевизору". Для того чтобы "холодильник" начал у "телевизора" выигрывать, нужны очень серьезные экономические потрясения. Но то, что мы обсуждаем в эти дни, таковым не является. Может быть, к такого рода потрясениям привело бы резкое падение цен на нефть, или решение европейских стран о прекращении импорта газа из России, но ничего подобного пока не ожидается. Вообще уже нет борьбы "телевизора" с "холодильником", "холодильник" проиграл! Сегодня идет борьба "телевизора" с "автозаком", и об этом я также писал в одной из своих статей. То есть: каким образом российская власть будет поддерживать порядок в стране? Поддержание порядка с помощью "телевизора" – это бюрократическая система, когда нам впаривают некую идеологию, и мы послушно следуем в русле, который задала нам власть. Если такого рода телевизионные диалоги перестают работать, это не означает, что выигрывает "холодильник". Это означает, что просто людей, которые выходят на митинги, начинают жестко репрессировать, сажать в автозаки, и т. д. Но режим сохраняется и при таком варианте, и при таком. Я не вижу пока оснований считать, что режим может рухнуть в результате каких-то экономических изменений, если только они не будут по-настоящему большими и катастрофическими.

– На общем фоне, сложившемся сейчас, как воспринимать премьер-министра Дмитрия Медведева? Он же в докладе президенту, когда вовсю валился рубль, теряли миллиарды самые богатые компании страны, говорил, что ситуация в экономике абсолютно стабильна, "инфляция находится на абсолютно низком уровне", и т. д. Что это все напоминает?

– Бывают люди, весьма просто незадачливые, по самой своей сути. По-моему, Медведев к числу таких людей относится: что человек не делает, все у него не клеится! Вот он такой человек, и поэтому я серьезно к нему бы не относился. Он фиктивный премьер-министр. Может быть, он им перестанет быть в ближайшем будущем. Видно, что каждый раз, когда он предпринимает какие-то действия, у него все валится из рук. Даже машину на тормоз не смог поставить на одной из встреч с российскими гражданами, я помню, потом охрана ее вручную останавливала! Сейчас ему явно написали халтуру его спичрайтеры. Он то ли не смог, то ли не позаботился просто о том, чтобы это проконтролировать и потребовать, чтобы ему подготовили более качественный текст. А этот текст смешной, примерно такой же, как и его знаменитая фраза: "Денег нет, но вы держитесь". Понятно, что экономика России находится в тяжелом положении, и говорить о каких-то новых "пиках", новых достижениях бессмысленно, если ты тут же в тексте указываешь, что эта самая экономика за 6 лет выросла всего на 5 процентов. Но с Медведевым такое случается постоянно, это повод для анекдотов. А вот Путин – серьезный лидер. Медведевы приходят и уходят, а Путин остается. Несмотря на проблемы в экономике, его позиции тверды.

​– Мы с вами в разговоре упомянули цены на нефть, и придется тут же перейти к международной политике. То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, и те плохие, самые пессимистические сценарии, которых все ждут, очень сильно, на мой взгляд, играют на руку Кремлю. Цены на нефть растут!

– Я такой прогноз, относительно будущего роста цен на энергоносители, не разделяю. Еще когда Россия начинала свои действия в Сирии, было много дискуссий – вызовет ли эскалация напряженности там резкий рост цен на нефть? Этого не произошло. Рынок оценил опасность большого конфликта на всем Ближнем Востоке как незначительную, а сама Сирия не является производителем нефти в значимых масштабах. Рынок считает, что сирийский конфликт может еще долго продолжаться, но он не затронет важных транспортных путей, проливов, не затронет какие-то ключевые нефтеразработки региона. Кроме того, стабилизация рынка происходит благодаря американским добытчикам сланцевой нефти.

Рынок оценил опасность большого конфликта на всем Ближнем Востоке как незначительную

Сегодня ситуация уже не такая, какой была, допустим, 15-20 лет назад. Поэтому пока, мне кажется, с ценами на нефть идут какие-то временные колебания. Может быть, через неделю или две мы увидим, что цены опять опустились. Во всяком случае, повышения цен до того уровня, когда российская экономика сможет почувствовать себя комфортно, я не ожидаю. Так же как не ожидаю и падения этих цен до того уровня, при котором российская экономика будет разваливаться совсем, а власть Путина затрещит по швам. Скорее всего, наиболее реальная перспектива – это сохранение той стагнации, которая уже сложилась.

– А еще есть риски, которые мы забыли упомянуть? Например, то, что санкции США – это как бы санкции почти всего мира, хотя бы потому, что никто не осмелится иметь хоть какие-то дела с российскими компаниями, оказавшимися под ударом.

– Да, это верно. Собственно, мы об этом говорили уже: российская экономика находится в плохом состоянии, но качественно эти санкции будут влиять именно на положение дел в экономике, но вряд ли сломают путинский режим. Есть, конечно, вещи, которые действительно могут нанести по российской власти очень серьезный удар. Все-таки основной экспорт России – это не алюминий Дерипаски, а нефть и газ. Если Запад перестанет у нас покупать нефть и газ, прежде всего, Европа, которая является тут ключевым потребителем, то это очень серьезный удар! Трудно даже себе представить, как рухнет экономика после такого события. Потому что здесь недостаточно считать прямые потери от неполучения валютной выручки. Ведь отсутствие у России валютной выручки от нефти и газа бьет по целому ряду других отраслей экономики, которые на этой выручке работают. Рушится все, вплоть до жилищного строительства, рынка продовольствия, и так далее.

Но в вероятность такого варианта я не верю, потому что я не очень понимаю, как, допустим, Германия сможет отказаться от российского газа и, самое главное, зачем? Такой отказ – серьезная проблема для энергетической обеспеченности этой страны. При всей нелюбви многих ведущих немецких политиков к Кремлю, нет оснований, с какой стати они будут такие сложности для себя сегодня создавать. Американцы, может быть, были бы "за", они не зависят от российского газа. Но надо же все-таки понимать, что популярная в некоторых российских кругах концепция, что европейские страны – это "марионетки Вашингтона", неверна. Европейские страны вряд ли откажутся от покупки российского газа, даже если Вашингтону этого бы хотелось.

Европейские страны вряд ли откажутся от покупки российского газа, даже если Вашингтону этого бы хотелось

​– Есть еще одна концепция. Последние года два, наверное, немало говорят о том, что все, что может сделать Запад,чтобы повлиять на Москву, и этого, что называется, хватит, - это отключить российские банки от SWIFT, межбанковской системы обмена информацией. Это верно? И если это верно, то почему этого не происходит?

– Так это, по сути дела, то же самое, о чем мы с вами говорим. Если российские банки не смогут получать валютную выручку, то Россия не сможет продавать газ и нефть. Это просто разрушение внешней торговли. Я сейчас не затрагивают технические моменты, это отдельный долгий и сложный вопрос, но самое главное – если российские банки не могут получать валютную выручку, это все равно, что если Запад перестает получать газ. Это одно и то же. Поэтому Запад на это и не идет. Газ-то нужен.

– У российской экономики еще остались хоть какие-то секторы, где возможен сейчас потенциальный рост?

– Отдельные, конечно, существуют. Собственно, рост и был. Даже такая глупая мера, как продовольственные контрсанкции, вызвали некоторый рост в отдельных секторах пищевой промышленности. Если запретить импорт сыра, то волей-неволей какой-то сыр в России будет производиться. Качественный или некачественный - это уже другой вопрос. Если вдруг сегодня закрыть импорт из Америки по целому ряду других параметров, то наша статистика даже в ближайшие 2-3 года покажет рост еще в каких-то отраслях.

Может просто увеличиться число смертей россиян из-за того, что мы производим то, что не умеем производить

Главный вопрос: нужен ли нам такой статистический рост, при котором мы получаем то же самое, что могли бы получать посредством импорта, но значительно худшего качества? И, возможно, если речь о продовольствии, мы едим попросту то, что следует назвать ядом? Не секрет, что многие российские сыры фактически являются отравой, тем, что подрывает наше здоровье. Если будет расширяться производство российской техники без каких-то важных западных компонентов, статистика тоже покажет рост. Но вполне возможно, что в России будут чаще падать самолеты, вертолеты, автомобили начнут чаще разбиваться на дорогах. А медицинская техника, с помощью которой следят за здоровьем россиян, просто будет ломаться, показывать неправильные данные. У нас же все нормальные больницы оснащены сплошь импортной техникой! Так что, экономика на бумаге может показать рост – но одновременно с этим может просто увеличиться число смертей россиян из-за того, что мы производим то, что не умеем производить, - предупреждает Дмитрий Травин.