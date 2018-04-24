Радиационную капсулу шахты "Юнком" в Донбассе проверит МАГАТЭ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе обсуждает возможность обращения в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) для инспекции на шахте "Юнком", расположенной на неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса.

Ранее первый заместитель руководителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг утверждал, что власти самопровозглашенной "ДНР" обещали не препятствовать приезду группы международных инспекторов на шахту.

В 1979 году на "Юнкоме" был произведен единственный "промышленный" подземный ядерный взрыв мощностью в 300 килотонн.На глубине около километра образовалась капсула с оплавленными до стекла стенками, в которой скопилась вода с радиоактивными стронцием и цезием. Сама стекловидная капсула, которая называется "объект Кливаж", является мощным источником радиации, проходы к ней замурованы бетонными перемычками, и еще недавно этот объект был относительно надежно захоронен.В 2001 году шахту окончательно закрыли, но режим откачки воды соблюдался. Однако это стоит дорого, и шахту решили затопить, что может привести к радиоактивному загрязнению.

До конца апреля в Донбассе должны были быть отключены все насосы, откачивающие воду с объекта "Клюваж". Но после выступления Радио Свобода и целой серии публикаций в международных СМИ работы на шахте приостановились. В опубликованном 20 апреля отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе говорится о продолжающейся работе части насосов на шахте еще 18 апреля. Присутствующие на месте сотрудники сообщили представителям миссии, что четыре насоса, которые помогали регулировать уровень воды в шахте, убрали примерно три недели назад. Остальные насосы им приказали отключить и убрать до конца месяца. При этом зайти на саму шахту наблюдателям ОБСЕ не позволили, заявив, что для этого нужно разрешение властей "ДНР".

Секретариат ОБСЕ готов помочь Украине в оценке радиационных угроз. Однако не располагает необходимыми экспертами и намерен обратиться в МАГАТЭ, говорится в письме МИД Украины, оказавшемся в распоряжении Радио Свобода.