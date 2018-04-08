Шахта "Юнком": взорвали, теперь зальют. Чем это грозит Ростовской области

Министерство угля и энергетики самопровозглашенной ДНР официально заявило, что с 14 апреля 2018 года будет полностью остановлена откачка воды на легенде Донбасса – объекте "Клюваж", шахте имени Юных коммунаров ("Юнком") под Енакиево. Шахта, на которой в 1979 году был произведен единственный в СССР ядерный взрыв в горных выработках, будет затоплена. Что прячется в глубинах шахт Донбасса и чем угрожает выход на поверхность шахтных вод региону, всей Украине и южной житнице России – Ростовской области?

Указ Петра I "О приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного угля и руд" датирован 7 декабря 1721 года и является точкой отсчета существования Донецкого каменноугольного бассейна. Этот указ кроме всего прочего напоминает нам, что исторический Донбасс – это не только Донецкая и Луганские области Украины, но и часть соседних Днепропетровской (Западный Донбасс) и северо-западной части Ростовской (Восточный Донбасс) области Российской федерации. А загрязнённые шахтные воды, о повсеместном подъеме которых трубят ученые, в зоне войны попадают в Северский Донец, далее в Дон и общее для Украины и России Азовское море.

Завод официально производил взрывчатку, неофициально местные говорят о химическом оружии

За всю историю промышленного Донецкого каменноугольного бассейна здесь было прорыто около тысячи шахтных стволов. Шахты тут были не только угольные, в течение Северского Донца попадают не только шахтные воды. Тот же угол – Енакиево-Горловка-Никитовка – богат на сюрпризы. Здесь, кроме капсулы с радиоактивной водой на месте ядерного взрыва на шахте "Юнком", находятся закрытые и бесконтрольно затапливаемые выработки Никитовского ртутного комбината, а на бывшем Горловском казенном заводе также находятся обширные залежи химических отходов. Завод официально производил взрывчатку, неофициально местные говорят о химическом оружии. Отходы с оставшегося под открытым небом полигона хранения в 1988 году протекли вместе с талыми водами вниз в шахтные выработки шахты "Александр-Запад". Тогда погибли шахтеры и четверо спасателей, одеты они были в герметичные изолирующие костюмы, но оказалось, что здешний химический раствор не "держала" никакая защита. Шахту закрыли и изолировали, катастрофу замолчали, огромный полигон остался на месте и находится в считанных километрах от ближайших минометных позиций противоборствующих сторон.

Режим секретности

Вокруг этих мест под Горловкой четвертый год идут бои, шахты вдоль линии фронта разбиты и на них прекращена откачка воды. Мало того, по этим местам проходит канал Саверский Донец-Донбасс, питающий питьевой водой весь регион. Его русло многократно повреждено артиллерийскими обстрелами, вода уходит под землю и тоже заливает шахты, а все горные стволы и выработки в этих местах связаны между собой. Именно под каналом, кстати, находится и шахта 2-бис, на которой добывали ртуть, в случае обрушения этой шахты канал "уйдет" вниз, пресной воды лишится половина региона.

Линия фронта в той же Луганской области идет по реке Северский Донец, и очистные сооружения на реке в силу этого простого факта тоже который год не ремонтируются и не обслуживаются должным образом. Воду из Северского Донца в Ростовской области используют в мелиорации и при поливе полей.

Обсуждение в экспертных кругах идет постоянно, ибо здесь кровно пересекаются интересы Украины и России

Экологические риски войны в Донбассе столь катастрофичны, что их стараются лишний раз не выносить наружу для широкой общественности. Но обсуждение в экспертных кругах идет постоянно, ибо здесь кровно пересекаются интересы Украины и России, и здесь непубличный диалог донецких, московских и киевских ученых на нейтральной территории не прекращается (Радио Свобода известно как минимум о двух встречах ученых и экспертов всех сторон на территории нейтральных стран, который организовывал швейцарский фонд "Гуманитарный диалог"). Подконтрольные Украине территории географически находятся ниже неподконтрольных и при неконтролируемом закрытии шахт и прекращении водоотлива в самопровозглашенных республиках резко повышается нагрузка на насосы и заливает украинские шахты на другой стороне линии фронта. Россия же не только контролирует все происходящее в самопровозглашенных республиках, но и получает грязную воду по рекам на своей территории.

Министерство угля ДНР не скрывает, что наряду с профильным донецким институтом разработкой проекта "мокрой" консервации места ядерного взрыва занимались и Институт "Шахтопроект" (г. Санкт-Петербург), Федеральное государственное бюджетное учреждение "Гидроспецгеология" и АО "ВНИМПИпроекттехнология" (г. Москва).

"ВНИМПИпроекттехнология" сейчас – это инжиниринговый центр Уранового холдинга "АРМЗ", находится в структуре "Росатома" и именно соблюдаемым там строгим режимом секретности источник Радио Свобода объясняет засекреченность подробностей проекта "мокрой" консервации шахты "Юнком". Именно институт ВНИПИпромтехнологии в советское время отвечал за проведение взрыва на шахте "Юнком" в 1979 году и обладает всей информацией о характере ядерного заряда и итогах эксперимента.

"Мокрая" консервация

Местное объединение "Орджоникидзеуголь" потеряло в военных действиях 2014 года пять шахт, откуда соответственно перестали откачивать воду. Летом 2017 года было принято решение о закрытии еще двух шахт – "Полтавской" и "Красный Октябрь". Их подвергают "мокрой" консервации. Говоря проще – демонтируют насосы, оборудование, часть сдают на металлом, часть используют, а шахту бесконтрольно заливает вода. Обычно этот процесс продолжается год-два, еще через некоторое время (обычно всего три года) шахтные выработки «схлопываются», вода под диким давлением породы устремляется вверх, разрушая все по пути – все это выглядит как техногенное землетрясение силой до четырех баллов.

"Полтавская" и "Красный Октябрь" – шахты, связанные подземными выработками с объектом "Клюваж", их закрытие автоматически означало, что старые насосы над капсулой ядерного взрыва не смогут справиться с притоком новой воды, в принципе. Насосы нужно было либо менять, либо принимать решение о "мокрой консервации" и этого объекта.

Режим откачки воды соблюдался строго даже в самые "голодные" времена украинской независимости

"Клюваж" (переводится с французского как "расслаивание, расщепление" – РС) – официальное название объекта на шахте имени Южных Коммунаров. Эта шахта была самой загазованной в СССР, и ядерным взрывом хотели добиться ухода газа из горных выработок через многочисленные образовавшиеся трещины. Эффекта добиться не удалось, и в 2001 году шахту окончательно закрыли, но режим откачки воды соблюдался строго даже в самые "голодные" времена украинской независимости. На месте взрыва под воздействием запредельной температуры образовалась оплавленная стекловидная капсула диаметром около 30 метров, заполненная радиоактивной водой. Вот ее и старались держать в относительной сухости.

– Нами была в свое время была проведена экспертиза_ согласно которой рекомендовалось, что объект "Клюваж" должен храниться с откачкой воды, чтобы не было выхода радионуклидов на поверхность и это официальная позиция нашего органа, – поясняет Тарас Козулько, спикер Государственной инспекции ядерного регулирования Украины. –Другой вопрос о рисках, которые существуют. Объект все же находится на глубине около одного километра и какова будет концентрация радиации и последствия для населения при его нынешнем режиме закрытия никто точно не скажет. Мы не можем сказать и в какие сроки эта шахта заполнится водой, и когда она может разрушиться – это вне нашей компетенции. С 2014 года доступа к объекту "Клюваж" мы не имеем.

Известный гидрогеолог, доктор технических наук Александр Яковлев возглавлял группу, которая вела полевые исследования на Донбассе в ходе этой войны, он участник непубличных встреч ученых России и Украины по поводу экологической ситуации в регионе. Говорить о непубличной части своей деятельности ученый не стал, но на некоторые вопросы Радио Свобода ответил.

– Почему возникла идея перейти к мокрой консервации объекта на месте ядерного взрыва?

Мы обнаружили, что в прудах-отстойниках, куда идет сброс шахтных вод, в том числе шахты "Юнком", вода имела повышенный в 2-3 раза радиационный фон

– Поддерживать водоотлив с глубины около одного километра в шахте Юнком и сразу автоматически в связанных с ней двух соседних шахтах – "Полтавской" и "Красный Октябрь" – дорогое удовольствие. И поэтому возникает желание выйти на затопление шахт и подобрать этому какое-нибудь удобное объяснение. В 2002 году мы с еще одним моим коллегой прошли по двум выработкам-уклону, где закладывался ядерный заряд и по штреку под самой камерой. Померяли радиоактивность там – она была близка к фоновой, с повышением в зонах нарушений капсулы, где мигрировали соединения урана – до 15-18 микрорентген в час. Тогда же с Датской геологической службой, горняками и Национальной комиссией по радиационной защите была выработана и обоснована схема, что целесообразно для стабилизации ситуации было произвести работы. Предлагалось внизу под радиоактивной капсулой сделать закладку жестким сорбентом циалитом, а с боков камеры такую же бентонитом – он при увлажнении набухает и становится непроницаемым. Мы тогда обнаружили, что в прудах-отстойниках, куда идет сброс шахтных вод, в том числе шахты "Юнком", вода имела повышенный в 2-3 раза по сравнению с общим радиационный фон! Это всех нас насторожило. Поэтому и были выработаны эти рекомендации. Сейчас же никто нам не сообщил при прекращении откачки воды (на шахте Юнком – РС), в чем улучшена система мониторинга за миграцией радиации? Причем и при спокойном сжатии камеры, и в аварийном, когда возможен выброс радиоактивной воды на поверхность, и есть ли система прогнозирования этих ситуаций? Проведены ли какие-либо изолирующие подготовительные работы? По консервативной схеме все же эти моменты надо было разработать и как-то смоделировать, и спрогнозировать.

– Вынос водой радиоактивности наружу не единственная опасность? Можно ли рассчитать, сколько продержится эта шахта и устоит ли капсула с радиоактивной водой в таком случае?

Бурение зондировочных скважин в 1989 году показало, что там уже имелась осыпь и разрушения этой капсулы

– Рассчитывать на то, что устоит, конечно, нельзя, потому что бурение зондировочных скважин в 1989 году показало, что там уже имелась осыпь и разрушения этой капсулы. И примерно четвертая часть объема капсулы уже была заполнена обрушившимся материалом. Дальше рассчитывать ситуацию нужно по консервативной схеме – будет схлопывание и залповый выход радиоактивности в количестве где-то 50 кюри, растворенной в том объеме воды, который к тому времени скопится в этой шахте и соседней "Красный Октябрь". Движение ее может быть по выработкам на украинскую сторону в выработки той же шахты "Южная". Или эта вода пойдет в подтопление прилегающей территории, тут будет риск смещения радиоактивного фона, может не аномального, а сигнального загрязнения.

– А в Северский Донец эта вода может попасть?

– Так эта шахта как раз и находится при водораздельной части, скорее всего по сбойкам выработкам она и попадет на водотлив в сторону Северского Донца.

– Я знаю в 2016 году вы проводили исследования загрязненности Северского Донца при входе в зону конфликта и при выходе его на территорию Российской Федерации.

– Ну да, там повышение минерализации воды при входе в зону донецкую и выходе из нее происходит в три раза, а вот по микрокомпонентам, органохимии в отдельных анализах повышение идет в 8-10 раз.

– Чем это грозит сельскому хозяйству Ростовской области?

– Будет загрязнение грунтов и сельскохозяйственной продукции при использовании этой воды для полива и мелиорации. Все это требует оценки.

– Оценки требует, но по факту уже происходит четвертый год?

– Оно не происходит, а усиливается! Это все началось где-то двадцать лет назад, когда только начался процесс практически неуправляемого затопления шахт. Мы здесь, в отличие от Германии, из-за отсутствия денег, наверное, ушли от тактики удержания минерализованных шахтных вод на больших безлопастных глубинах, чтобы исключить их смешивания с пресными водами и активного стока в реки. А война с учетом нескоординированного закрытия шахт сделала этот процесс вообще неуправляемым. Весь Донбасс – это ведь практически сообщающиеся сосуды, довоенные шахты, дореволюционные, всевозможные нелегальные шахты-копанки – их расположение неизвестно толком. И, кроме того, процесс закрытия шахт и на неконтролируемой территории в этих республиках, и на украинской территории идет по несогласованной схеме, что наиболее тревожно.

– Получается, что удержать водоотлив на "Юнкоме" из-за военных действий и закрытия шахт у России и шансов не было?

В природе границ не существует, работают только физические законы

– В том, что вы говорите, есть очень тревожный момент. Есть такие очень плохие проявления и на нашей территории. В той же Первомайской группе шахт на шахте "Золотое" работы идут на большой глубине, а на той территории пошло затопление шахт "Первомайская", "Родина" и выявилось, что воды пошло в эту нашу шахту в три раза больше обычного! Это не перегружает насосы, это создает риск затопления насосной станции и создания аварийной ситуации! Там руководство быстро и адекватно прореагировало, но им нужна помощь правительства на новые насосы, больше лимиты электроэнергии, пути водоотведения. Нарастание всех этих ситуаций с ускоренным подъемом шахтных вод к поверхности и переливания их из шахты в шахты неизбежно повлияет на шахтерские города. Их примерно полсотни городов и поселков стоит над выработанными пространствами! И мы входим в ситуацию, когда неизбежно будут и подтопления, и засорения, и выходы метана на поверхность под давлением воды и создания взрывоопасных ситуаций в подвалах, на первых этажах зданий. И в целом, засолением, подтоплением, загрязнением всего стока воды, вне всех военных и политических рисков, создается огромная опасность для жизнедеятельности всего региона. В природе границ не существует, работают только физические законы.