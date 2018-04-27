Опасно для жизни! Зоя Светова – о российской тюрьме

То, что тюрьма страшна неизвестностью, тем, что ты никогда не знаешь, что происходит с человеком, который там остается один на один с "окружающей действительностью", я узнала очень давно, когда посадили моего отца. В середине 1980-х годов в советских СИЗО не было мобильной связи, до окончания предварительного следствия к обвиняемым не пускали ни адвокатов, ни родственников, письма из-за решетки не приходили, так что информации никакой не было. Хорошо помню свой страх за отца. Когда почти тридцать лет спустя я стала посещать московские СИЗО и своими глазами увидела, что представляет собой российская тюрьма, мой страх за тех, чьи истории я знала лично и кто, по моему мнению, не должен был находиться в заключении, стал более конкретным. Потому что я узнала, что с этими людьми может случиться.

История с Сергеем Магнитским стала для меня потрясением еще и потому, что мы так и не узнали правду. Не узнали, как он погиб. И это еще одна реальность – тюрьма умеет хранить свои тайны. И что очень страшно, российская тюрьма не хочет исправляться. Об этом говорит последняя на этот момент, страшная смерть в питерском СИЗО. История чудовищна сама по себе. Но также страшно и то, что эта смерть стала всего лишь очередной новостью в информационной ленте. Не возмутилась власть, не возмутилось общество. Руководство ФСИН никого не отправило в отставку. Уполномоченный по правам человека не сделала публичных заявлений. Промолчал и уполномоченный по правам предпринимателей. Не слышно реакции от Генеральной прокуратуры. Все это вместе взятое подтверждает: страшная смерть обвиняемого в тюрьме в порядке вещей.

5 февраля в камере питерского СИЗО-4 нашли повешенным бывшего генерального директора и совладельца компании "НовИТ ПРО" 54-летнего Валерия Пшеничного. Он провел под стражей всего три недели. Обвинялся в хищении 100 миллионов рублей при исполнении госзаказа для Министерства обороны. На фотографии из архива семьи Пшеничного, которую опубликовала "Новая газета", – улыбающийся красивый мужчина щурится от солнца. Он стоит на берегу то ли озера, то ли большой полноводной реки, и невозможно представить, что ему была уготована такая страшная смерть. Когда я прочла новость о том, что в СИЗО покончил с собой известный в Питере предприниматель, мне сразу показалась странной версия самоубийства. Я вспомнила историю с самоубийством в московском СИЗО-5 исполнительного директора компании "Роскосмос" Владимира Евдокимова в марте 2017 года.

Его тело с двумя колото-резаными ранами в области груди и шеи нашли в туалете в камере СИЗО. Туалет был закрыт изнутри, поэтому следствие склонилось к версии суицида, потому убийц Евдокимова никто не ищет. Согласитесь, достаточно странный способ самоубийства – колоть самого себя в грудь и в шею. Не знаю, что показала судебно- медицинская экспертиза тела Евдокимова, ее результаты в печати не публиковались. Но то, что у Владимира Евдокимова в СИЗО вымогали деньги за создание комфортных условий содержания, а за 50 миллионов рублей обещали "решить вопрос" с закрытием уголовного дела – это известно от его родственников. После гибели Евдокимова ушел в отставку начальник СИЗО, кажется, и начальник оперативной части, но, понятное дело, никого не посадили. В гибели заключенного обычно виноват он сам.

Не говорите мне, что начальник СИЗО или начальник оперчасти любого российского СИЗО не в курсе, как в его "государстве" это происходит

Возможно, никаких подозрений о том, что Валерий Пшеничный был убит, не возникло бы, если бы чудом не была проведена добросовестная судебно-медицинская экспертиза. Для меня, например, большой вопрос: почему УФСИН Петербурга не приняло мер, чтобы экспертиза подтвердила версию о самоубийстве, как это часто бывает, когда "прячут концы"? Эксперты однозначно установили, что перед смертью Пшеничного насиловали и пытали. Причиной смерти они посчитали тупую травму шеи и асфиксию. Из хронологии событий, восстановленных в СИЗО, получается, что 5 февраля предпринимателя выводили из камеры, а когда он туда вернулся, его сокамерников в ней не было, он несколько часов провел один. На одной из записей видеокамеры зафиксирована человеческая тень. Вполне возможно, что все-таки в какой-то момент с Пшеничным в камере кто-то был. Это должно подтвердить или опровергнуть добросовестное расследование. Но будет ли оно? Как пишет "Новая газета", "рядом с телом Пшеничного в камере нашли два трехметровых электропровода, черный и белый, с оголенными концами. Там же валялись металлические пластины с острыми, как лезвие, краями, деревянная палка толщиной три сантиметра, обмотанная черной изолентой, и черная синтетическая веревка (шнур), похожая на те, что бывают в куртках".

Согласно судебно-медицинской экспертизе, "на теле Валерия Пшеничного обнаружены следы сексуального насилия. На висках, на лице – синяки и десятки порезов разной длины и глубины, нанесенные и слева направо, и справа налево. Длинные порезы на обоих предплечьях – в одном направлении. Огромное число ссадин, рваных ран и кровоподтеков во рту: на губах, на языке, по всей слизистой. Часть из них – "в результате однократного травмирующего воздействия при ударе о зубы". На одежде пятна "подсохшего буроватого вещества". На груди, на спине, на ребрах, на плечах, под лопатками, на руках и ногах – десятки резаных ран. Многочисленные "округлые ссадины", расположенные "попарно, на расстоянии 0,5–1 см друг от друга". Словно их нанесли парой оголенных электропроводов. Эксперты заключили, что "от действия электричества образовались множественные (не менее 19) электрометки на слизистых оболочках полости рта, языке, на коже пальцев правой и левой кистей".

Кроме того, эксперты обнаружили, что перед смертью Валерия Пшеничного изнасиловали. Чтобы установить, кто это мог сделать, брали сперму чуть ли не у всех сотрудников СИЗО. Понятное дело, преступника не нашли. Незадолго до своей гибели Пшеничный передавал жене записки с просьбой "никому не платить". Мы помним, сколько до смерти мужа успела заплатить супруга погибшего Владимира Евдокимова. К жене Пшеничного вымогатели не успели обратиться.

Есть в Европейской конвенции по правам человека статья "Право на жизнь". И она, безусловно, должна соблюдаться и в тюрьме. Для меня, например, очевидно, что, когда человек оказывается там, ответственность за его жизнь несут сотрудники тюрьмы. Да, конечно, они в большинстве случаев не могут предотвратить самоубийства, как его в большинстве случаев невозможно предотвратить на воле, но должны разрушить ту порочную систему вымогательств, пыток и убийств, которая продолжает собирать страшный урожай. И не говорите мне, что начальник СИЗО или начальник оперчасти любого российского СИЗО не в курсе, как в его "государстве" это происходит. Если они не в курсе, их надо немедленно отправить в отставку. И пусть скажут "спасибо", что пока не в тюрьму.

Зоя Светова – журналист mbk.media, бывший член Общественной наблюдательной комиссии города Москвы

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