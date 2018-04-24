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СК опросил Виталия Манского по делу о "разжигании" на "Артдокфесте"

В Следственном комитете России во вторник опросили режиссера и организатора фестиваля документального кино "Артдокфест" Виталия Манского. Опрос прошел в рамках проверки по заявлению депутата Госдумы от "Справедливой России" Анатолия Грешневикова, который пожаловался в Следственный комитет на "Артдокфест", заявив, что на фестивале происходит "пропаганда национальной розни" и "возбуждение ненависти" к русскому народу. Об этом сообщает Правозащита "Открытой России" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Манский рассказал следователям о фестивале и его задачах и о том, что ни одна из работ, представленных на фестивале в декабре прошлого года, не была направлена на разжигание ненависти и розни. Он также заявил, что все обвинения считает «недопустимыми и оскорбительными».

В декабре прошлого года представители так называемой "патриотической общественности" сорвали на "Артдокфесте" в Москве один из показов фильма режиссера Беаты Бубенец "Полет пули", посвященный войне на востоке Украины.

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