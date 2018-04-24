Логика абсурда. Как СК опрашивал организатора "Артдокфеста"

Организатора международного фестиваля документального кино "Артдокфест" Виталия Манского опросили в Следственном комитете в связи с заявлением о "пропаганде национальной розни и возбуждении ненависти к русскому народу", поступившим от депутата Госдумы от "Справедливой России" Анатолия Грешневикова.

В своем запросе депутат также пожаловался на выставку Джока Стерджесса "Без смущения", которая проходила в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Подробнее об опросе, который продолжался в Следственном комитете около двух часов, Виталий Манский рассказал Радио Свобода

– Я приехал в Москву специально, чтобы дать пояснения по поводу заявления депутата Государственной Думы, которого я никогда не видел и не знаю, и даже фамилии его не помню. И я бы, в принципе, откровенно говоря, не стал приезжать ради таких не очень приятных поводов, но мы четко планируем продолжать работу по подготовке и проведению "Артдокфеста" в России и, к сожалению, вынуждены это делать.

Что же касается сути вопроса, то заявление само по себе составлено этим депутатом настолько безграмотно, что даже сама процедура дачи пояснений очень сложная. Когда ты должен объяснять, почему на фестивале "Артдокфест" присутствовала детская порнография … Я даже не поленился, посмотрел, у нас вообще не было фильмов о детях в этом году... Я говорю сбивчиво, потому что более складно описывать абсурд невозможно.

История с "Артдокфестом" - это попытка создать очередную кампанейщину, дабы таким образом обозначить свое существование

​– Депутат Грешневиков посещал "Артдокфест"?

– С вероятностью сто процентов он не присутствовал ни на одном фестивальном показе и на выставке Стерджесса, конечно же, не присутствовал. Судя по стилю заявления, либо его помощники, которые пишут за него запросы, малокультурные, малограмотные люди, либо, если это дело рук непосредственно депутата, значит, можно все эти эпитеты и определения отнести к нему персонально. Через тех же следователей, которые сегодня опрашивали меня, проходила история с выходкой экстремистов на выставке скульптур Вадима Сидура. Они сказали, что, оказывается, они получили тысячи заявлений от разгневанных граждан Российской Федерации и священников, которые лично приходили. То есть это все элементы кампанейщины. Собственно, эта история с "Артдокфестом" – это тоже попытка создать очередную кампанейщину, дабы таким парадоксальным образом обозначить свое существование. Потому что ни для кого не секрет, что Дума и депутаты ничего не решают, не принимают никаких решений, как уже неоднократно было сказано, это просто взбесившийся принтер, но в этом принтере есть вот эта полиграфическая пыль...Они портят кровь достаточно серьезно, отвлекают от работы, наносят и моральный, и экономический вред. В конце концов, приезд в Москву для дачи показаний, отрыв меня от работы, от графика поездок – это серьезное дело.

– В Следственный комитет вы ходили вместе с адвокатом Сергеем Бадамшиным?

– Да, конечно! С адвокатом я себя чувствую значительно более комфортно, потому что у меня нет опыта юридического противостояния, я всегда действую по каким-то соображениям адекватности, разума, логики, а юридическое решение вопроса проходит в совершенно иной плоскости. Сергей Бадамшин подключился к нашей истории после того, как прошел суд по показу фильма "Полет пули", на который нас не пригласили. Без нашего участия, то есть без участия ответчика, нас осудили и присудили нам штраф. Это была очень опасная ситуация, потому что, если без приглашения ответчика мы по почте получаем сообщение, что "вы осуждены и оштрафованы", то может так случиться, что такие письма мы будем получать раз в день или раз в неделю, а это, в свою очередь, может привести к полному банкротству организации, существующей и без того достаточно сложно в экономическом смысле. Так как Сергей Бадамшин уже занялся оспариванием дела по этим заочным судам, он же помогает нам и по этой досудебной проверке Следственного комитета. Может быть вместе с Сергеем мы даже оспорим те положения Минкульта, которые превращают прокатные удостоверения в очевидный инструмент цензуры.

Если это можно назвать экстремизмом, то тогда уже вопросы не к нам

​– А у этого конкретного дела, из-за которого вы вынуждены были приехать в Москву, будут какие-то последствия?

– Я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня нет опыта, я не знаю, что последует далее, после разъяснений и показаний... Ну, был вопрос: "Считаете ли вы сам фестиваль и показанные фильмы способствующими разжиганию межнациональной розни и призывом к экстремистским действиям?". Я на этот вопрос отвечаю, что подобное обвинение этого депутата считаю оскорбительным по своей сути, потому что мы преследуем диаметрально противоположные цели, ставим перед собой диаметрально противоположные задачи, и вся наша деятельность существует как раз для развития цивилизационных процессов в обществе. Если это можно назвать экстремизмом,то тогда уже вопросы не к нам, - рассказал Виталий Манский.