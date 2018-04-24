Франция и США намерены выработать новое соглашение с Ираном

Президенты Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о намерении обеих сторон участвовать в выработке нового соглашения по иранской ядерной программе. Французские СМИ отмечают, что у Макрона и Трампа не было единой позиции относительно действующего соглашения c Ираном.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил ранее во вторник, до начала переговоров Трампа с Макроном в Вашинтоне, что решения, принятые на переговорах США с Великобританией, Германией и Францией по ядерной программе Тегерана не могут быть обязывающими. Российский представитель назвал контакты четырёх держав "междусобойчиком" (цитата по "Коммерсанту"), поскольку в этих контактах не участвовали три других участника ныне действующего соглашения – Россия, Китай и Иран.

В июле 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция с одной стороны и Иран с другой подписали соглашение о снижении уровня обогащения урана в обмен на снятие международных санкций с Ирана. В свете нынешних негативных оценок действующего соглашения со стороны США и разногласий между подписавшими его государствами Тегеран неоднократно заявлял, что разорвёт ядерную сделку, если Вашингтон выйдет из неё.