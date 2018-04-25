В некоторых районах Москвы запретят продажу алкоголя на время ЧМ-2018

В Москве во время проведения чемпионата мира по футболу будет введен запрет на продажу и потребление алкоголя на определенных территориях. Об этом заявил заместитель главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Кирилл Малышкин. О каких конкретно районах идет речь, он не уточнил.

Запрет, по словам чиновника,будет действовать как в дни проведения матчей, так и в дни перед ними, и распространяться не только на алкоголь, но и на любые напитки в стеклянной таре.

Малышкин также рассказал, что в Москве разработан план по оказанию помощи нетрезвым болельщикам. Готовится список медицинских учреждений, где им будут оказывать помощь, отметил чиновник.

С 14 июня по 15 июля в Москве пройдут 12 матчей чемпионата мира по футболу, включая матч открытия и финал. Матчи турнира также будут проходить в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Самаре, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об усиленных мерах безопасности на время подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу. Он, в частности, ограничивает проведение митингов и других массовых мероприятий.

Власти также планируют ввести ограничения движения грузового транспорта в городах, где будут проходить матчи чемпионата. В этой связи крупнейшие продовольственные ассоциации России обратились к региональным властям с просьбой разъяснить, какие именно ограничения планируется ввести, заявив, что опасаются перебоев с поставками продуктов.