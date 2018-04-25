Одного из разработчиков "Новичка" Владимира Углева сбила машина

Одного разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок" Владимира Углева сбила машина. Об этом он сам рассказал The Bell.

По словам ученого, инцидент произошел во вторник, 24 апреля, под Анапой. Углев переходил дорогу на пешеходном переходе рядом с домом, где проживает. За рулем автомобиля был пожилой житель поселка, который не пытался скрыться с места происшествия. По словам водителя, перед аварией он задумался, рассказал Углев.

В результате наезда Углев получил травму головы, а также ушибы ноги и руки. Сейчас он в больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в интервью Углев рассказывал, что нервно-паралитическое вещество, которое сейчас называют "Новичком", разработали именно в Вольском филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ) в Саратовской области, где он работал до 1994 года. Сейчас ученый на пенсии.

По данным британских властей, именно "Новичком" были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. Москва отвергает причастность к покушению.

После интервью ученого Би-би-си (в нем Углев заявил о своей уверенности в том, что в Солсбери использовался именно "Новичок") посольство России в Великобритании обратилось к Лондону с вопросом, передают ли британские власти информацию по "делу Скрипаля" частным лицам, пишет издание.