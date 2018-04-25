Иран грозит выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Иран пригрозил выйти из договора о нераспространении ядерного оружия в случае, если Соединенные Штаты выйдут из так называемой "ядерной сделки" с Тегераном, которая предусматривает снижение уровня обогащения урана в Иране в обмен на снятие международных санкций с этой страны. Об этом заявил глава иранского совета национальной безопасности Али Шамхани.

Президент Ирана Хасан Роухани в среду негативно отреагировал на совместную инициативу лидеров США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона - попытаться пересмотреть параметры "ядерной сделки". О намерении обеих сторон участвовать в выработке нового соглашения по иранской ядерной программе Трамп и Макрон заявили по итогам переговоров в Белом Доме во вторник.

Роухани заявил, имея в виду Макрона, что у "лидера одной европейской страны" нет права принимать решения относительно договора, который заключили семь стран. Обращаясь к Трампу, он назвал президента США "коммерсантом", который не разбирается в международной политике.

Соглашение с Ираном подписали в июле 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция. Москва и Пекин выступают против пересмотра его условий.

Дональд Трамп долгое время критикует иранскую "ядерную сделку". До 12 мая он должен или возобновить действие санкций против Ирана - что будет означать выход США из соглашения - или продлить мораторий на них.