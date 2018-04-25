СМИ: КНДР могла отказаться от испытаний из-за разрушения полигона

Отказ Северной Кореи от ракетных и ядерных испытаний, о котором было объявлено несколько дней назад, мог быть не жестом доброй воли со стороны северокорейского лидера Ким Чен Ына, а следствием разрушения полигона, где проводились испытания. Об этом пишет в среду гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на китайских экспертов.

Еще в октябре прошлого года японские СМИ сообщали, что в КНДР после одного из испытаний водородной бомбы на полигоне обрушился подземный тоннель. В результате погибли около двухсот человек, сообщал тогда японский телеканал Asahi TV. Подтверждений этой информации не было, власти Северной Кореи об аварии не сообщали.

Как пишет South China Morning Post, группа китайских ученых-сейсмологов подтвердила, что в результате ядерных испытаний на северо-востоке КНДР в сентябре прошлого года практически разрушилась гора Мантап, в тоннеле под которой был взорван мощный заряд. В результате произошло радиоактивное заражение окружающей местности. Пхеньян не комментирует сообщения.

В пятницу должна пройти встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Она рассматривается как пролог к встрече северокорейского лидера и президента США Дональда Трампа, на которой, как ожидается, будут обсуждаться условия полного отказа КНДР от ядерного оружия. Трамп привествовал заявление Пхеньяна об отказе от ядерных испытаний, однако подчеркнул, что успех переговоров пока не очевиден.