Лидер протестов в Армении заверил, что РФ не вмешивается в кризис в стране

Лидер протестов в Армении депутат Никол Пашинян заверил, что Россия не будет вмешиваться в политический кризис в стране. К такому выводу он пришёл после встречи с представителями российских властей, прошедшей в среду.

"Я сегодня встречался с официальными представителями России, и они меня заверили, что Москва не вмешивается во внутренние дела Армении", заявил Пашинян во время митинга на Площади Республики в Ереване.

Позднее посольство России в Армении подтвердило информацию о встрече российских дипломатов с лидерами протеста, среди которых был депутат Никол Пашинян. Дипломаты выразили надежду на скорейшее возвращение Армении к повседневной жизни.

Ранее президент Армении Армен Саркисян провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Политики обсудили массовые протесты в Ереване. Путин призвал власти Армении не обострять кризис и разрешить конфликт за столом переговоров.

В Армении больше двух недель продолжаются массовые протесты, которые привели к отставке премьер-министра Сержа Саргсяна. Он занимал пост президента Армении 10 лет. Во время своего последнего срока Саргсян провел конституционную реформу, которая расширила полномочия премьера. Вслед за Саргсяном ушло в отставку правительство.

В среду, 25 апреля, сторонники лидера оппозиции Никола Пашиняна возобновили акции гражданского неповиновения. Это произошло после того, как запланированные переговоры между Пашиняном и представителями правящей партии сорвались. Оппозиция настаивает, что Пашинян должен стать исполняющим обязанности главы правительства.