Власти Москвы предложили переговоры по митингу Навального 5 мая

Мэрия Москвы проведёт сегодня переговоры со сторонниками оппозиционера Алексея Навального по поводу переноса шествия и митинга 5 мая с Тверской улицы на проспект Академика Сахарова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

"Мы всё таки вступили в диалог с организаторами", - цитирует чиновника агентство.

24 апреля Алексей Навальный сообщил в твиттере, что московские власти не согласовали акцию "Путин нам не царь" 5 мая – за два дня до инаугурации президента. В мэрии отказ в проведении акции в центре города объяснили подготовкой к параду Победы.

Оппозиционер призвал своих сторонников, вне зависимости от решения властей, провести шествие по Тверской улице с митингом на Манежной площади против, как он выразился, цензуры, коррупции, бедности и неравенства.

Ранее власти разных городов России, в частности, Санкт-Петербурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Перми, Уфы, Рязани, также отказались согласовывать акции сторонников Навального 5 мая.

Вчера мэрия Москвы согласовала проведение митинга движения "Левый фронт" на площади Революции 6 мая.