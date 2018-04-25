Мэрия Москвы согласовала акцию "Левого фронта" 6 мая

Мэрия Москвы согласовала проведение митинга "Левого фронта" на площади Революции 6 мая. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на департамент безопасности и противодействия коррупции российской столицы.

В акции смогут принять участие до двух тысяч человек, как и было указано в заявке, поданной в понедельник. В "Левом фронте" тогда заявили, что дата 6 мая выбрана не только как день накануне инаугурации президента, но и как день "символический для российской оппозиции".

Акция должна пройти под лозунгами "За честные выборы!", "Даешь правительство народного доверия!" и "Грудинина в премьер-министры!".

До этого оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении массовых акций 5 мая – за два дня до церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России. Эту заявку московская мэрия не согласовала.