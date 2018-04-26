Командир пожарных, тушивших ТЦ в Кемерове, останется под арестом

Кемеровский областной суд в четверг оставил под арестом до 11 июня начальника пожарного звена Сергея Генина, тушившего пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Таким образом, суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы Генина и его адвоката на решение об аресте, которое ранее вынес районный суд.

Генина обвиняют в халатности, повлекшей гибель людей. По версии следствия, он проигнорировал информацию о том, что на четвертом этаже торгового центра находятся десятки людей, в числе которых были дети. В Следственном комитете утверждают, что из-за этого погибли не менее 37 человек. Пожарный вины не признаёт. В суде он заявил , что он и его группа "сделали все, что могли и не могли".

В МЧС настаивают, что он действовал по уставу. За Генина вступился глава ведомства Владимир Пучков.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Погибли, по послдним официальным данным,60 человек, большинство из них дети. В рамках дела арестованы восемь человек.