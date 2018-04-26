Нижегородцам, которых пытали в полиции, присудили три тысячи рублей

В Нижнем Новгороде суд постановил выплатить по три тысячи рублей компенсации Низами Гасанову и Эльшану Заманову, которых пытали и угрожали изнасиловать сотрудники полиции с целью получить признание в автомобильных кражах. Об этом сообщает "Комитет против пыток".
Юристы пострадавших назвали сумму компенсации самой маленькой, которую им когда-либо приходилось видеть. Они собираются обжаловать решение суда.
В апреле 2016 года суд в Нижнем Новгороде признал виновными шестерых сотрудников уголовного розыска местного отдела полиции в применении пыток и назначил им условные сроки лишения свободы.
Низами Гасанов и Эльшан Заманов обратились в отделение "Комитета по предотвращению пыток" в Нижнем Новгороде в марте 2012 года. Они сообщили, что к ним применили насилие сотрудники городского отдела полиции №1. Следственному комитету потребовалось более двух с половиной лет, чтобы довести дело до суда. Сам процесс занял еще полтора года.
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