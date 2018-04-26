Тренера Центра спортивной подготовки уволили из-за обвинений в харассменте

Старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина уволили после того, как 17-летняя российская биатлонистка Анна Моисеева ​обвинила его в домогательствах. По заявлению спортсменки начата проверка, которая может закончиться уголовным делом. Об этом сообщили в Министерстве спорта Московской области.

Уточняется, что проверка завершится 30 апреля. В ведомстве пообещали обеспечить биатлонистке поддержку и защиту от давления. Несмотря на инцидент, Анна Моисеева продолжит тренировки и подготовки к соревнованиям.

В интервью изданию "Советский спорт" 25 апреля Моисеева сообщила, что тренер Сергей Тутмин неоднократно предлагал ей вступить в интимные отношения, обещая взамен помочь со спортивной карьерой. Один из разговоров биатлонистка записала на телефон. Сам Тутмин обвинения в домогательствах отрицает.

Уже несколько месяцев в России не прекращается скандал вокруг обвинений в домогательствах в адрес депутата Государственной думы от ЛДПР Леонида Слуцкого. В феврале телеканал "Дождь" сообщил о непристойном поведении Слуцкого со ссылкой на трех журналисток, работающих в парламентском пуле.

Позднее о случаях домогательств со стороны Слуцкого открыто заявили продюсер "Дождя" Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и журналистка медиакорпорации Би-би-си Фарида Рустамова.