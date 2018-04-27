Минздрав: потребление алкоголя в России снизилось на 40% за 12 лет

Потребление алкоголя на душу населения в России сократилось почти на 40 процентов за 12 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России. Точные сведения о количестве потребленного алкоголя в министерстве не привели.

В ведомстве утверждают, что это результат системной работы по профилактике алкоголизма, в рамках которой был введен запрет на продажу алкоголя в детских, спортивных, медицинских и образовательных учреждениях, а также ограничена торговля алкоголем по ночам.

Согласно опубликованным ранее данным Минздрава, если в 2008 году в России потреблялось 18 литров крепкого алкоголя на душу населения, то в 2017 году этот показатель снизился до 10,3 литров. Однако он по-прежнему превышает порог, установленный Всемирной организацией здравоохранения.

При этом министр здравоохранения России Вероника Скворцова в сентябре прошлого года заявила, что уровень хронического алкоголизма в стране остается высоким. Особенно катастрофической, по ее данным, ситуация стала на Дальнем Востоке – здесь пьют в два раза чаще, чем в среднем по России. 70 процентов местных мужчин до 35 лет умирают из-за причин, связанных с пьянством, отметила министр.

В декабре власти Забайкальского края объявили об алкогольной эпидемии. Ежегодно в Забайкалье регистрируют около 23 тысяч пациентов с наркологическими расстройствами. Почти 75 процентов страдает синдромом зависимости от алкоголя и алкогольными психозами. Жители края употребляют спиртное "ударными сверхдозами", говорится в пресс-релизе краевого Минздрава.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, около трети смертей в России так или иначе связаны с употреблением алкоголя.

В начале года в Госдуму России внесли законопроект о принудительном лечении алкоголиков, а также возрождении системы лечебно-трудовых профилакториев.