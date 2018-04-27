Волоколамск: референдум по закрытию свалки "Ядрово" назначен на июнь

Городской совет депутатов Волоколамска установил дату проведения местного референдума по вопросу закрытия мусорного полигона "Ядрово". Он назначен на 17 июня.

Как сообщил Интерфаксу глава города Петр Лазарев, на референдум будет вынесено два вопроса: "Согласны ли вы с закрытием полигона твердых коммунальных отходов "Ядрово"?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации негативного воздействия на окружающую среду на полигоне твердых коммунальных отходов "Ядрово"?".

На этой и следующей неделе в Волоколамске пройдут акции против мусорного полигона "Ядрово", согласованные городской администрацией. Сам Лазарев рассказывал об угрозах со стороны "высокопоставленных областных чиновников" из-за того, что он разрешает митинги против "Ядрово". По словам мэра, ему обещали проблемы, если он не прекратит поддерживать протесты.



Ранее в администрации Волоколамска, в доме у мэра, в редакции местной газеты "Волоколамская неделя"и в квартире организатора протестов против свалки Артема Любимова прошли обыски.

Массовые акции с требованием закрыть мусорный полигон "Ядрово" проходят в Волоколамске с начала года. Жители жалуются на выбросы газа из-за свалки. Ситуация обострилась после того, как десятки детей обратились в больницы с жалобами на отравление свалочным газом. Жители города потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации. Власти пообещали, однако в МЧС заявили, что для этого нет предпосылок.