Суд оштрафовал главреда сайта "Эха Москвы" по иску Роскомнадзора

Суд в Москве оштрафовал на 5 тысяч рублей главного редактора сайта "Эха Москвы" Виталия Рувинского по иску Роскомнадзора, сообщает "Медиазона".

Поводом послужила гиперссылка в блоге телеведущей Ксении Собчак на ролик о поездке в Грозный, где ей в грубой форме советуют покинуть Чечню.

По заявлению российского ведомства, Рувинский допустил распространение противоправной информации, к которой, согласно закону "О СМИ", относится нецензурная брань. Сам главный редактор сайта вины не признал.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что готов оспаривать требования Роскомнадзора как в российских, так и в международных судебных инстанциях.