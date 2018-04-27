Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд оштрафовал главреда сайта "Эха Москвы" по иску Роскомнадзора

Ксения Собчак

Суд в Москве оштрафовал на 5 тысяч рублей главного редактора сайта "Эха Москвы" Виталия Рувинского по иску Роскомнадзора, сообщает "Медиазона".

Поводом послужила гиперссылка в блоге телеведущей Ксении Собчак на ролик о поездке в Грозный, где ей в грубой форме советуют покинуть Чечню.

По заявлению российского ведомства, Рувинский допустил распространение противоправной информации, к которой, согласно закону "О СМИ", относится нецензурная брань. Сам главный редактор сайта вины не признал.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявил, что готов оспаривать требования Роскомнадзора как в российских, так и в международных судебных инстанциях.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG