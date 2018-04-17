Главреда сайта "Эха Москвы" вызвали в суд из-за блога Собчак

Главного редактора сайта "Эха Москвы" Виталия Рувинского вызвали в суд из-за гиперссылки, которая содержится в блоге телеведущей Ксении Собчак, опубликованном на портале. Об этом правозащитному порталу "Медиазона" рассказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Поводом для судебного разбирательства послужила ссылка на ролик, посвященный поездке Собчак в Грозный, где кандидату в президенты в грубой форме советуют покинуть Чечню. Сама гиперссылка ведет на момент записи, в которой нет мата – нецензурная брань в адрес Собчак начинает звучать только через полторы минуты.

Суд назначен на 27 апреля. Радиостанция "Эхо Москвы" отвергает все обвинения и готова оспаривать требования Роскомнадзора как в российских, так и в международных судебных инстанциях, заявил журналистам ее главный редактор.