Год в facebook. Эфир в 18.05

Москва как Третий Рим и плавильный котел, город супермаркетов и помоек. Продавщица Айша и дворник Cамвел. Возвышенное и политическое, люди и птицы, митинги и медитации, Греция и Франция, Япония и Россия в книге Никиты Алексеева. Аскеза и импровизация в творчестве и в ленте facebook. Малые формы изобразительного искусства и минимализм в литературе. Дело художника как ремесло и способ тратить время жизни. Дзен-буддизм и русская ирония.

“Приехал в мастерскую, включил Эхо Москвы и стал, слушая радио, закрашивать холст черной краской. Узнал, что город, в который когда-то вернулся Мандельштам, завалило снегом. Что Демьяна Кудрявцева лишили российского гражданства – это интерсный прецедент, не хуже июльского снега в Петрограде. Что Владимир Путин посетил Людмилу Алексееву на Арбате, поздравил ее с девяностолетием, и его расцеловала какая-то совершенно посторонняя женщина (куда ФСО смотрела, вдруг она заразная?). Что состоялись дебаты Навального и Стрелкова-Гиркина, и победил последний. Закрасил холст, зашёл в "Авоську", поехал домой. По дороге выпил конъячку. Вот, собственно, и весь день в Третьем Риме”.

Выставка и книга Никиты Алексеева “В поисках дерева-метлы. Короткие мысли отшельника из Соломенной сторожки”.

В “Перелетном кабаке” – художник Никита Алексеев, галерист Максим Боксер, арт-критик Милена Орлова, архитектор Евгений Асс, художник Иван Лунгин.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова