Калининградский губернатор отправил в отставку нового советника

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов отправил в отставку своего советника Леонида Симунина после того, как в СМИ появилась информация, что тот был одним из свидетелей по делу "Боевой организации русских националистов" (БОРН). Кроме того, стало известно, что Симунин занимал должность заместителя министра топлива и энергетики в так называемой "ДНР". Об этом сообщает издание "Новый Калининград".

По словам Алиханова, человек с таким "неоднозначным опытом" не может быть его советником. Губернатор заявил, что Симунина лично он не знает, а на эту должность его назначил аппарат правительства.

Ранее издание "Новый Калининград" опубликовало материал о связях нового советника главы Калининградской области с делом БОРН и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины.

В 2014 году Евгения Хасис, осужденная вместе с гражданским мужем Никитой Тихоновым по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, назвала прокремлевского активиста Леонида Симунина связующим звеном между администрацией президента России и главным идеологом БОРН Ильей Горячевым.

Издание "Медуза" писало, что Симунина допрашивали по делу Горячева, которого в 2015 году приговорили к пожизненному лишению свободы. При этом свидетель заявлял, что не знал о деятельности БОРН и убийствах, связанных с этой организацией.