В Армении лидер оппозиции призвал граждан "выйти на улицы"

В Армении лидер оппозиции Никол Пашинян призвал граждан республики 1 мая выйти на улицы и площади Еревана.

Ранее Пашинян призвал исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна продолжить в пятницу переговоры смене власти, но представитель Карапетяна сообщил, что тот считает участие в переговорах "бесперспективным".

1 мая будет созвано специальное заседание парламента Армении по вопросу избрания премьер-министра, сообщает Радио Азатутюн.

Пашинян настаивает на переговорах с правящей Республиканской партией Армении, которая в настоящее время имеет в парламенте большинство мест. Оппозиционеры выступают за роспуск парламента и проведение внеочередных всеобщих выборов.

Экс-президент Серж Саргсян 23 апреля подал в отставку с поста премьер-министра Армении под давлением многодневных массовых уличных протестов. Затем в отставку ушло правительство а полномочия премьер-министра перешли к первому вице-премьеру, члену правящей Республиканской партии Армении Карену Карапетяну.