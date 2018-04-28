Зачем развернули БМП на памятнике в Новосибирске?

В Новосибирске живо обсуждают событие, к которому одни отнеслись с пониманием, а другие восприняли его как фантасмагорию. Несколько лет назад на аллее, рассекающей главную улицу города – Красный проспект, стараниями местного отделения Российского союза ветеранов Афганистана был установлен памятник, увенчанный настоящей боевой машиной пехоты. Накрененная вниз, БМП съезжала с наклонного постамента. Сзади оставалось изображение земного шара, на котором латунными звездочками помечены страны, где повоевали граждане СССР. Дескать, "с войной покончили мы счеты". Так было до недавних пор. Но вот пришли люди, личности которых сейчас пытаются установить компетентные органы. Не ночью, как ошибочно поторопились сообщить новосибирские журналисты, а средь бела дня БМП развернули на 180 градусов. Ровно настолько же изменилась концепция. Теперь многотонная машина угрюмо нависает над земным шаром. Вот-вот расплющит.

Живущая в соседнем доме женщина говорит, что зовут ее Юлия Ивановна. Она своими глазами видела, как было дело:

– Около 12 часов дня я проходила мимо. Подъезжал автокран, и сварочные работы проводились – закрепляли боевую машину. Это делали какие-то военные. Люди были в форме. Считаю, что если военные что-то делают, значит, это правильно.

Я в архитектуре разбираюсь, и очень положительно отношусь к этому факту, потому что эта БМП стояла задом наперед. Судя по конструкции постамента, она должна стоять именно так, как сейчас ее перевернули. Дело в том, что памятник установлен в месте, где начинается аллея. Теперь он повернут пушкой вперед. Теперь люди в проезжающих мимо машинах видят памятник спереди.

– Вы – местная жительница. Может быть, знаете, почему именно здесь установлен этот памятник?

– К сожалению, не удалось выяснить. Все как-то быстро случилось. Хотя года три они устанавливали его. Постамент построили за одно лето. Но этой машины боевой долго-долго не было. А год назад ее привезли.

– Популярен ли этот памятник у горожан?

– Сейчас он становится таким. Видимо, постепенно узнают о нем. Прогуливаются по аллее, задерживаются около. Фотографируются на его фоне. Детвора на него залезает. Не скажу, что отношение к памятнику такое же, как к Неизвестному солдату, но люди подходят, смотрят.

Очевидно, памятник некие люди попытались улучшить к скорому Дню Победы. Сделали это в меру своего понимания и представления о прекрасном. Между тем любые изменения у любых памятников должны происходить лишь по согласованию с городскими властями. Однако этого не произошло.

Хотели угнать, но солярки мало оказалось

В департаменте культуры мэрии Новосибирска о том, что БМП развернули в противоположную сторону, вообще узнали от возмущенных представителей Союза ветеранов Афганистана. На сайте этой общественной организации сообщается:

По некоторым, пока еще не проверенным данным, поворот БМП совершили военнослужащие 41 ОА по приказу командующего.

Исполком и Правление НОО ждет от командования общевойсковой армии объяснения своего поступка.

Афганцы сетуют: поворот БМП в сторону земного шара "делает нашу страну агрессором и милитаристом". Аналогичные соображения можно встретить в социальных сетях. Кто-то манипуляции с памятником обозначает словом "победобесие". Кто-то ожидает, что теперь на монументе появится надпись в духе киселевской пропаганды. Что-нибудь вроде "можем повторить".

Кроме того, теперь, когда про малоизвестный, да еще и недоделанный памятник узнал весь Новосибирск, все чаще стали говорить о неуместности самого мемориального объекта. Тут не самая жесткая оценка – "эстетика казармы".

Наконец, изменение направления движения боевой машины на гусеничном ходу дало повод для шуток. К примеру, "хотели угнать, но солярки мало оказалось".

Краевед Константин Голодяев был членом художественного совета при мэрии Новосибирска как раз в то время, когда возник памятник бойцам, выполнявшим "свой интернациональный долг":

Мы высказались против, но памятник уже поставили

– Когда нам этот памятник на худсовет представили, они его уже сделали. Он был уже установлен. Члены художественного совета в прениях очень долго возмущались и ворчали, но по результатам голосования большинством голосов вынуждены были утвердить памятник. Поэтому мы даже сделать ничего не смогли с его обликом. То, что памятник был повернут задом к зрителю, вызывало, конечно, кучу недоумения. Нам объяснили, что, по концепции автора, художника Юрия Бурики, БМП, проехав по земному шару, оставив на нем следы траков, встала на вечную стоянку, что война закончена. Но все равно было непонятно, почему боевая машина стоит к зрителю задом. И концепция эта не читалась, потому что, когда памятник устанавливали, они все-таки сами отказались от изображения этих траков на земном шаре. Без этих следов идея памятника стала совершенно непонятной. Мы высказались против, но тем не менее памятник уже поставили, и никто переворачивать ничего не собирался. То, что произошло сейчас, опять же ни с кем не согласовывали.

В принципе, когда БМП развернули на 180 градусов, визуализация стала лучше, но не намного лучше. Угол постамента расположен так, что с точки зрения зрителя, мы не видим БМП. Машина читается только сбоку. А мы видим переднее днище БМП, то есть непонятно что это. Иное дело, если постамент был бы ровным или с небольшим уклоном.



Но главное не в этом. У меня свое отношение ко всем этим памятникам военной техники. В Новосибирске уже и так много стоит танков, пушек и самолетов. Если уж неизбежно ставить памятники военной технике, я бы очень рекомендовал на эти памятники сажать изображения людей. Тогда это были бы памятники людям, которые на этой технике воевали, а не железкам этим. Железки эти, конечно, нас выручают, но люди-то важнее. Если бы на этом памятнике разместить силуэты тех самых "афганцев", то им, наверное, можно было бы гордиться. А просто поставить списанную БМП, приварить к постаменту – ну, это, на мой взгляд, недостойно памятника. Память должна быть о людях, в первую очередь.

– Строго говоря, памятник не завершен. Сами инициаторы его установки, члены этого афганского общества, говорят о том, что когда они соберут еще денег, то будут отлиты фигуры военнослужащих, которые идут рядом и сидят сверху. Но ведь теперь получится, что они не возвращаются с войны, а снова идут в бой! Куда – услужливо подсказывает камень у постамента. На нем начертано: Алжир, Египет, Йемен, Бангладеш, Ангола, Мозамбик, Эфиопия, Сирия, Камбоджа, Афганистан, Лаос, Ливан, Таджикистан и Северный Кавказ.Обратите внимание, Сирия там уже есть, приписывать не надо.

– Я считаю, что земной шар здесь вообще лишний. Это значит, в первом случае, мы гордимся, что мы по нему проехали и оставили на нем свои следы, а втором случае, мы ему угрожаем. Кроме того, не понимаю, зачем строить памятник по частям. Сначала поставили постамент, потом поставили на него машину, а потом на него людей сажаем. Неужели нельзя дождаться, когда эти средства соберутся? Пусть пройдет еще год, два, три, и потом установить все одновременно.

– Я не знаю, будет ли он более симпатичным, когда и если возникнут эти человеческие фигуры, но сейчас, прямо скажем, не великих художественных достоинств сооружение.

– Да, согласен. И знаете что, случившееся в свое время утверждение художественным советом обозначает рекомендацию мэру об установке памятника. Затем мэр принимает решение. Я сам не видел этого решения, но знающие товарищи говорили мне, что до сих пор памятник-то не утвержден. Вот это и позволило его развернуть.

– То есть, по большому счету, сначала одни люди его самовольно установили, а затем другие люди самовольно развернули?

– Да. Я думаю, что все случилось из-за административных недоработок, – говорит Константин Голодяев.