Вечер молчания

27 апреля в Петербурге прошла акция против дискриминации, замалчивания преступлений на почве ненависти по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Активистам не удалось согласовать массовое мероприятие. "Марсово поле, бывшее для ЛГБТ единственной доступной площадкой, уже не является гайд-парком. Уведомления от ЛГБТ получают отказы из-за виртуальных ремонтов, уборки территории, других мероприятий. Альтернативных мест, как 5 лет назад, не предлагается. Суды же считают "противоправным" любое упоминание ЛГБТ-проблематики в заявке. За 5 лет действия закона о "гей-пропаганде" более чем вдвое возросло число преступлений на почве гомофобии", говорят активисты. День Молчания — ежегодная акция ненасильственного протеста, проходящая с 1996 года. Традиционно в ней участвуют и гетеросексуальные люди.