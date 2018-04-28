Reuters: ядерный полигон в КНДР пригоден для испытаний

Ядерный полигон Пунгери в КНДР, который пообещал закрыть лидер страны Ким Чен Ын, все еще пригоден для эксплуатации и может быть использован уже скоро. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в американской разведке.

Информация о возможной непригодности полигона появилась несколько дней назад. Тогда китайские средства массовой информации сообщили, что причиной приостановки ядерных испытаний стало обрушение тоннеля после аварии в сентябре прошлого года. В результате погибли 200 человек. Об аварии на полигоне сам Ким Чен Ын объявил 21 апреля, за несколько дней до встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Вчера в приграничном поселении Пханмунджом на южнокорейской территории состоялся межкорейский саммит лидеров Сечерной и Южной Кореи. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин объявили о намерении подписать мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя странами. Кроме того, Пхеньян и Сеул объявили о начале работ над полным ядерным разоружением на Корейском полуострове. Ожидается, что в конце мая состоится личная встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года. Тогда было заключено перемирие в Корейской войне, однако мирный договор до сих пор не подписан.