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Полиция требует сообщить, где находится бывший главред "Дождя"

Генеральный директор "Дождя" Наталья Синдеева

Полиция Санкт-Петербурга требует от генерального директора "Дождя" Натальи Синдеевой сообщить местонахождение бывшего главного редактора канала Романа Баданина, который сейчас учится в США. Об этом в пятницу вечером сообщило издание "Открытые медиа".

По его данным, Синдеева также получила повестки на допрос корреспондента "Дождя" Марии Жолобовой и продюсера Дарьи Жук.

Издание The Bell сообщает, что требования полиции связаны с расследованием дела о клевете, возбужденного по обращению представителей предпринимателя Ильи Трабера. В 2017 году Баданин был одним из авторов репортажа об этом бизнесмене.

По данным The Bell, речь идет о фильме из цикла "Питерские". Трабера в нем называют "авторитетом из 90-х", который знаком с президентом Путиным и якобы контролирует бизнес во всех портах на северо-западе России.

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